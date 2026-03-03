Horóscopo del martes 3 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Estarán oscilantes: sensibles y firmes, prácticos y reflexivos. No intenten abarcar todo. Deleguen en Virgo y Piscis lo que no desean asumir. Dosificar la energía será clave.

Tauro

El carisma juega a su favor y les abre puertas. Conviene tener claro qué ocurre a su alrededor para no perder detalles importantes. Jornada intensa, con decisiones firmes.

Géminis

Hoy no es momento de definir asuntos que aún generan dudas. Eviten compromisos apresurados y deleguen lo que no quieran hacer.

Cáncer

La sensibilidad está a flor de piel y la intuición los impulsa a retomar pendientes postergados. Encare sin vueltas lo que quedó a medio camino: les hará bien cerrar etapas.

Leo

Recuperan firmeza y determinación. Es tiempo de concluir temas personales que arrastran desde el último mes. Virgo aporta estabilidad y orden para avanzar.

Virgo

Cuestiones familiares pueden frenar decisiones importantes. Apelen a su lógica habitual y organicen prioridades. Delegar también es una forma inteligente de avanzar.

Libra

Todo se vive con intensidad emocional. Recién hacia jueves y viernes verán con mayor claridad planes que hoy parecen lejanos. Paciencia y equilibrio.

Escorpio

Su carisma y racionalidad facilitan logros. Virgo colabora en proyectos a futuro y Piscis suma profundidad en el diálogo. Escuchen con atención.

Horóscopo

Sagitario

Las demoras alteran el humor y generan cansancio. No fuercen tiempos: el jueves traerá respuestas más claras.

Capricornio

Entre hoy y mañana avanzan asuntos pendientes. Virgo impulsa la acción y Piscis aporta energía renovadora. Confíen en el proceso.

Acuario

Predomina la lógica y la estabilidad. Se sienten libres al expresar opiniones y proyectar. Lo que hoy inician apunta a un futuro mejor.

Piscis

Marte ingresa en su signo hasta el 9 de abril. Se abren oportunidades laborales y cambios positivos. Ténganlo presente y actúen con decisión.

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