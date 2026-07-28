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El País Horóscopo

Horóscopo del martes 28 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 28 de julio de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
28/07/2026, 02:01
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Unsplash

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se notan con mucho trabajo y eso puede generarles un pasajero mal humor. Proyecten el día de mañana que todo reinará a su favor.

Tauro

Su natural estabilidad en todo lo que provocan a futuro, hoy los llenará de bendiciones. Se notará que están en una buena oportunidad personal.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Géminis

A medida que pasan las horas se notan mas sociables y con menos temas personales que han dejado a un lado. Capricornio y Acuario los ayudan.

Cáncer

No es el mejor día de la semana para proyectarse, pero si no tienen más remedio que hacerlo lo ideal es buscar a Virgo y Capricornio.

Leo

Dia oscilante que comienza de forma muy estable y luego se hace cada vez más social y distraído. Pongan foco en lo que más necesitan.

Virgo

Todo se resuelve de la manera más firme y estable y eso les permite augurar un buen final de este mes de julio lleno de idas y vueltas. ¡Hablarán claro!

Libra

Día previo a tomar una decisión importante donde hay tareas que no pueden dejarse a un lado. Todo es concreto hoy, pero no mañana, tenganlo en cuenta.

Horóscopo
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Escorpio

Su fortaleza frente a temas que deben encarar de una buena vez, se define de la manera más autoritaria hoy. No esperen a mañana.

Sagitario

A medida que pasan las horas se notará cada vez mas sociables y permisivos frente a tareas que no deben abordar inmediatamente. ¡Esperen!

Capricornio

Hoy hay un rato de Luna en su signo y tendrán que hacer varias tareas a la misma vez. No se cansarán pero pondrán limites.

Acuario

Jornada ideal para hacer algo que les cuesta y no les gusta, así mañana podrán disfrutar de un día lleno de actividad social divertida.

Piscis

Se notan muy cargados de tareas que no pueden dejar de encarar y eso los pone nerviosos de a ratos. Tauro los ayudará, busquen a este signo hoy.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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