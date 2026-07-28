Horóscopo del martes 28 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se notan con mucho trabajo y eso puede generarles un pasajero mal humor. Proyecten el día de mañana que todo reinará a su favor.

Tauro

Su natural estabilidad en todo lo que provocan a futuro, hoy los llenará de bendiciones. Se notará que están en una buena oportunidad personal.

Géminis

A medida que pasan las horas se notan mas sociables y con menos temas personales que han dejado a un lado. Capricornio y Acuario los ayudan.

Cáncer

No es el mejor día de la semana para proyectarse, pero si no tienen más remedio que hacerlo lo ideal es buscar a Virgo y Capricornio.

Leo

Dia oscilante que comienza de forma muy estable y luego se hace cada vez más social y distraído. Pongan foco en lo que más necesitan.

Virgo

Todo se resuelve de la manera más firme y estable y eso les permite augurar un buen final de este mes de julio lleno de idas y vueltas. ¡Hablarán claro!

Libra

Día previo a tomar una decisión importante donde hay tareas que no pueden dejarse a un lado. Todo es concreto hoy, pero no mañana, tenganlo en cuenta.

Horóscopo

Escorpio

Su fortaleza frente a temas que deben encarar de una buena vez, se define de la manera más autoritaria hoy. No esperen a mañana.

Sagitario

A medida que pasan las horas se notará cada vez mas sociables y permisivos frente a tareas que no deben abordar inmediatamente. ¡Esperen!

Capricornio

Hoy hay un rato de Luna en su signo y tendrán que hacer varias tareas a la misma vez. No se cansarán pero pondrán limites.

Acuario

Jornada ideal para hacer algo que les cuesta y no les gusta, así mañana podrán disfrutar de un día lleno de actividad social divertida.

Piscis

Se notan muy cargados de tareas que no pueden dejar de encarar y eso los pone nerviosos de a ratos. Tauro los ayudará, busquen a este signo hoy.

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