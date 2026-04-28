Horóscopo del martes 28 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Con el correr del día se mostrarán más oscilantes. Por eso conviene ordenar ideas y definir cuanto antes los temas pendientes. Eviten dilatar decisiones que requieren claridad.

Tauro

Jornada clave en la semana, con cambios positivos y otros inesperados. Prioricen lo que hoy realmente necesitan. Avancen sin miedo al error y confíen en su criterio.

Géminis

Se sentirán más sociables y con buena energía. Las oportunidades están cerca y eso impacta en su ánimo. Aprovechen el contacto con otros y activen vínculos.

Cáncer

Su sensibilidad habitual quedará en segundo plano. Será mejor enfocarse en tareas que exijan disciplina y proyección. Hablen lo justo y necesario.

Leo

Crece la necesidad de socializar y planificar una salida o viaje. Miren hacia adelante y anímense a proyectar. Lo que organicen ahora puede dar buenos resultados.

Virgo

Serán muy requeridos por su entorno. Su mirada racional resulta clave para otros. Aporten claridad y hablen con franqueza cuando se los pidan.

Libra

La Luna entra en su signo y mejora la comunicación. Se sentirán más comprendidos. Aries puede acercarse en busca de apoyo: estén disponibles.

Escorpio

Cuentan con energía suficiente para avanzar, pero hoy la intensidad emocional no será necesaria. Den espacio a la vida social y equilibren el día.

Horóscopo

Sagitario

Hay muchas tareas por cumplir, incluso sin ganas. Libra acerca una oportunidad para pensar en una salida o viaje. Impulsen esa idea.

Capricornio

Las primeras horas son ideales para resolver asuntos personales postergados. No duden: actúen con decisión y ordenen prioridades.

Acuario

La Luna en Libra aporta estabilidad. Se abre una buena instancia para encarar temas personales con mayor claridad. Avancen sin vueltas.

Piscis

Con el paso de las horas sentirán alivio. Organicen tareas a futuro que podrán concretar desde el viernes. Postérguense un poco y cuiden su energía.

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