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El País Horóscopo

Horóscopo del martes 26 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 26 de mayo de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
26/05/2026, 00:01
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Unsplash

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Desde ayer ustedes cargan tareas que no disfrutan. Tauro y Libra serán clave para ordenar temas de futuro. Eviten enojarse por asuntos menores.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Llega un día armónico, ideal para retomar asuntos pendientes. Tendrán más paciencia de lo habitual y eso favorecerá decisiones importantes.

Géminis

Libra sigue cerca para ayudarlos a definir cuestiones futuras. Se muestran más amables con el entorno. Conviene evitar discusiones hoy y mañana.

Cáncer

Las situaciones se presentan de dos formas distintas y eso genera incomodidad con quienes los rodean. Compartir tareas con Libra y Géminis les hará bien.

Leo

Todo aparece de manera inesperada, sobre todo dos responsabilidades que ya no pueden postergar. Será un día intenso y exigente en varios aspectos.

Virgo

Ustedes están muy sociables, pero eso dificulta reconocer qué necesitan realmente. Géminis aportará claridad para ordenar ideas y decidir mejor.

Libra

La Luna continúa en su signo y les brinda claridad para tomar decisiones. Habrá muchas tareas al mismo tiempo, aunque lograrán resolverlas bien.

Horóscopo
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Escorpio

Lo social tendrá más fuerza que lo espiritual. Resulta favorable planificar reuniones o paseos. Entre jueves y viernes varias ideas se concretarán.

Sagitario

Aries buscará apoyo en ustedes para terminar tareas pendientes. Libra ayudará a pensar el futuro con mayor claridad. Definan prioridades.

Capricornio

Todo surge de forma independiente y concreta. Aunque el costado emocional quede relegado, tendrán claridad para proyectarse. Libra será gran apoyo.

Acuario

Habrá muchas obligaciones al mismo tiempo, pero Géminis y Libra serán aliados importantes para lograr resultados positivos durante este martes.

Piscis

Hoy ustedes se sienten menos sensibles y mucho más prácticos. Esa actitud permitirá ganar independencia y dejar emociones intensas en segundo plano.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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