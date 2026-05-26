Horóscopo del martes 26 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Desde ayer ustedes cargan tareas que no disfrutan. Tauro y Libra serán clave para ordenar temas de futuro. Eviten enojarse por asuntos menores.

Tauro

Llega un día armónico, ideal para retomar asuntos pendientes. Tendrán más paciencia de lo habitual y eso favorecerá decisiones importantes.

Géminis

Libra sigue cerca para ayudarlos a definir cuestiones futuras. Se muestran más amables con el entorno. Conviene evitar discusiones hoy y mañana.

Cáncer

Las situaciones se presentan de dos formas distintas y eso genera incomodidad con quienes los rodean. Compartir tareas con Libra y Géminis les hará bien.

Leo

Todo aparece de manera inesperada, sobre todo dos responsabilidades que ya no pueden postergar. Será un día intenso y exigente en varios aspectos.

Virgo

Ustedes están muy sociables, pero eso dificulta reconocer qué necesitan realmente. Géminis aportará claridad para ordenar ideas y decidir mejor.

Libra

La Luna continúa en su signo y les brinda claridad para tomar decisiones. Habrá muchas tareas al mismo tiempo, aunque lograrán resolverlas bien.

Horóscopo

Escorpio

Lo social tendrá más fuerza que lo espiritual. Resulta favorable planificar reuniones o paseos. Entre jueves y viernes varias ideas se concretarán.

Sagitario

Aries buscará apoyo en ustedes para terminar tareas pendientes. Libra ayudará a pensar el futuro con mayor claridad. Definan prioridades.

Capricornio

Todo surge de forma independiente y concreta. Aunque el costado emocional quede relegado, tendrán claridad para proyectarse. Libra será gran apoyo.

Acuario

Habrá muchas obligaciones al mismo tiempo, pero Géminis y Libra serán aliados importantes para lograr resultados positivos durante este martes.

Piscis

Hoy ustedes se sienten menos sensibles y mucho más prácticos. Esa actitud permitirá ganar independencia y dejar emociones intensas en segundo plano.

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