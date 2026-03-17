Horóscopo del martes 17 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La Luna en Piscis señala el cierre de una etapa y se abre espacio a un proyecto propio que tomará forma desde el jueves. Miren hacia adelante y anímense a proyectarse.

Tauro

Todo fluye con su carisma como carta principal. Esa energía marca el cierre de un ciclo cargado de tareas que mostrarán resultados valiosos. Confíen en lo que construyeron.

Géminis

La Luna en Piscis permite cerrar un tema pendiente pero aparecen dos caminos posibles y elegir no será simple. Tómense el tiempo necesario antes de decidir. No se apresuren.

Cáncer

La sensibilidad les permite conectar con algo importante que desean resolver desde hace tiempo. Hoy pueden dar ese paso final que imaginaban. Confíen en lo que sienten.

Leo

Después de varios días intensos llega una pausa. La Luna en Piscis aporta calma y despierta un costado más emotivo. Permitanse sentir y disfruten de esa conexión.

Virgo

Algunas situaciones se acomodan de forma inesperada y sin presiones. La clave será avanzar con calma. Conviene esperar hasta el fin de semana para abordar ciertos temas.

Libra

Su dualidad se nota con fuerza. Antes del viernes deberán tomar una decisión que no admite demasiadas postergaciones. Escuchar a Piscis o Géminis puede aportar claridad.

Horóscopo

Escorpio

Piscis despierta una emoción intensa y trae movimiento. Entre hoy y mañana tendrán varias tareas para cerrar. Avancen con entusiasmo y disfruten de lo que les gusta hacer.

Sagitario

La jornada llega con un tono sensible que refleja el final de una etapa. Muchas de las decisiones recientes empiezan a jugar a su favor. Será un día fuerte y emotivo a la vez.

Capricornio

Piscis activa asuntos personales que requieren atención directa. No podrán delegar y ordenarán situaciones pendientes. El desenlace dependerá mucho de lo que expresen.

Acuario

Tras varios días activos aparece una instancia de cierre. Ese final llega de forma positiva y deja sensación de alivio. Piscis y Escorpio pueden convertirse hoy en aliados valiosos.

Piscis

La Luna en su signo hoy y mañana los coloca en el centro de reuniones. Lo que ocurra dependerá en gran parte de su iniciativa. Avancen con seguridad y sin achicarse.

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