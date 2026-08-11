Horóscopo del martes 11 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 11 de agosto. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Hoy y mañana la Luna en Leo los lleva a sentirse mejor y con tareas importantes a futuro. Eviten a Acuario, que anda nervioso. ¡Día activo!
Tauro
Todo se realiza con mucha lógica y poca estabilidad de su lado, así que lo ideal es delegar lo que ya no quieren encarar. Día complicado de a ratos.
Géminis
Último día de Marte, el planeta del deporte y del trabajo, en su signo. Encaren todo lo que puedan porque mañana será diferente. ¡Ténganlo en cuenta!
Cáncer
Hay temas familiares que hasta ayer parecían tener un final diferente. Pero hoy no es el día indicado para cuestionar nada. Simplemente esperen a mañana.
Leo
Su naturaleza fuerte hoy será más notada y se harán cargo de un montón de temas que han ido dejando a un lado. La familia los necesita.
Virgo
Están exagerando demasiado frente a tareas que no les incumben. Si tienen algo proyectado en mente, esperen al jueves o viernes próximo. ¡Agéndenlo!
Libra
Todo se logra de forma mucho más estable de lo imaginado y eso los lleva a sentirse más firmes e independientes. Todo es activo hoy. ¡Se cansarán!
Escorpio
La Luna en Leo les provoca demasiada determinación en una tarea que han dejado a un lado hace tiempo. No se entreveren y esperen a la próxima semana.
Sagitario
Leo los empuja a la acción, Aries necesita de su optimismo y sus amigos de Acuario andan desaparecidos. Ustedes deciden con quién estar.
Capricornio
Tienen una mentalidad dual que no suele suceder muy a menudo, así que lo mejor es saber que hay temas puntuales que hoy no se tocarán. Ommm.
Acuario
Desde ayer notan que vienen remando contra la corriente y no son tan escuchados. Aries, Leo y Sagitario son su mejor opción. No duden en hablar con ellos.
Piscis
Todo se logra con mucha determinación de su parte y es probable que su natural carisma y sensibilidad provoquen una buena situación final.
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