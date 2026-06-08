Horóscopo del lunes 8 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con un asunto resuelto que les permitirá avanzar con mayor tranquilidad. Desde mañana recuperarán energía e iniciativa. Por hoy, conviene esperar.

Tauro

Un ciclo llega a su fin para dar paso a nuevas oportunidades. Aprovechen esta jornada para proyectar con claridad lo que desean encarar en los próximos días.

Géminis

El cansancio y la sensibilidad pueden hacerse notar más de lo habitual. Eviten exigirse de más y deleguen responsabilidades siempre que sea posible. Hoy, menos es más.

Cáncer

Las emociones se expresan con intensidad e inteligencia. Escorpio y Piscis aparecen como aliados importantes para avanzar en temas que requieren comprensión y apoyo.

Leo

La energía todavía se siente algo baja, aunque la situación cambiará desde mañana con la llegada de la Luna a Aries. Cierren pendientes y preparen el terreno para lo que viene.

Virgo

Desde ayer perciben que algunos asuntos avanzan con más dificultad de la esperada. No se frustren si las respuestas tardan en llegar. Piscis puede aportar una mirada útil.

Horóscopo

Libra

Las responsabilidades se acumulan y exigirán una buena planificación. Varias tareas comenzarán a destrabarse hacia el final de la semana. Organicen prioridades.

Escorpio

Es una jornada ideal para cerrar un tema personal que vienen manejando con cautela. La sinceridad emocional será una herramienta clave para avanzar.

Sagitario

La semana arranca con cierta sensación de desgaste, pero mañana recuperarán entusiasmo y dinamismo. Hoy limítense a lo esencial y eviten sobrecargarse.

Capricornio

Los sentimientos cobran protagonismo y les brindan la oportunidad de expresar aquello que vienen guardando. Hablen con honestidad y claridad.

Acuario

Hay asuntos que preferirían evitar, pero delegar puede ser una buena solución. Mientras tanto, comienzan a gestarse cambios interesantes de cara al próximo fin de semana.

Piscis

La Luna continúa en su signo y fortalece su presencia en todos los ámbitos. Tendrán una influencia especial sobre quienes los rodean. Confíen en su intuición y en su palabra.

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