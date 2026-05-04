Horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana inicia con vaivenes: por momentos hay impulso y por otros cuesta definir. No es necesario apurarse con asuntos que aún no corresponden. Bajen el ritmo.

Tauro

Venus ingresa en su signo y se queda hasta el 17 de mayo. Se abre un período ideal para reencontrarse con personas queridas y fortalecer vínculos.

Géminis

La jornada rinde, pero puede surgir una discusión familiar inesperada. Eviten respuestas impulsivas. Piensen antes de opinar y cuiden el tono.

Cáncer

Aparece un exceso de aceleración en un día que pide cautela. La semana será cambiante. Dejen que las cosas tomen su curso y hablen lo justo.

Leo

Se sienten con energía y claridad para proyectar asuntos personales. Lo que definan hoy puede encaminarse bien. Expresen sus ideas con precisión.

Virgo

El lunes trae proyectos que no admiten postergación. Hay avances concretos y respaldo de su entorno. Sagitario puede sumar una opinión favorable.

Libra

Mercurio ingresa en Tauro hasta el 17 de mayo y favorece la comunicación. Sus proyectos ganan consistencia y encuentran mejor recepción. Es un buen ciclo.

Horóscopo

Escorpio

El ánimo oscila entre lentitud e impulso. No es el mejor inicio de semana para decisiones relevantes. Enfoquen en lo esencial y sin excesos.

Sagitario

La Luna en su signo sostiene la iniciativa. Es momento de retomar decisiones familiares postergadas y avanzar con mayor firmeza.

Capricornio

Se muestran sólidos al proyectar temas personales. Es un contexto oportuno para avanzar e incluso considerar un viaje de largo alcance.

Acuario

El día presenta inestabilidad para planificar a futuro. Conviene delegar y concentrarse en lo imprescindible. El viernes traerá mayor claridad.

Piscis

No domina la sensibilidad, sino la acción. Hay varios proyectos en vista, pero su desarrollo será más favorable la próxima semana. Sepan esperar.

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