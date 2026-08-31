Horóscopo del lunes 31 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Terminan el mes con la Luna en su signo, por lo que ya tienen claro qué quieren comenzar en septiembre. Mucho dependerá de la energía que pongan en esos nuevos proyectos.

Tauro

Están ante la víspera de un gran cambio personal. No se apuren ni gasten energía de más. Mañana podrán disfrutar mucho más si hoy bajan el ritmo.

Géminis

Todo se presenta ágil, inesperado y con mucho entusiasmo. Comienzan a visualizar un mes lleno de actividades, propuestas y momentos divertidos.

Cáncer

Desde ayer arrastran cansancio y deben afrontar tareas que no despiertan demasiado interés. Hoy será mejor proyectar el próximo fin de semana, cuando la Luna esté en su signo.

Leo

Todo los impulsa a comenzar el mes con cambios personales que no quieren postergar. Disfruten de hacer aquello que realmente desean. Será un lindo día.

Virgo

Hoy no es el día indicado para poner todo en orden. Si necesitan estabilidad, esperen a mañana, cuando la Luna en Tauro los ayudará. Por hoy, calma.

Libra

Desde ayer hacen cosas que no tienen ganas de hacer y eso puede llevarlos a enojarse por pequeñas cuestiones. Esperen a mañana: Tauro traerá más calma.

Horóscopo

Escorpio

Siéntanse aliviados por terminar el mes, porque la energía de estos días los dejó bastante cansados. Su comunicación mejorará de manera clara a lo largo de la semana.

Sagitario

Lunes ideal para iniciar algo que tienen en mente desde hace tiempo. Un asunto afectivo se acerca de forma consciente, positiva y con proyección. ¡Estén atentos!

Capricornio

Lunes para hacer solo lo necesario, porque la Luna en Aries puede alterarlos un poco. No fuercen situaciones: esperen a mañana y todo resultará más sencillo.

Acuario

Algunas tareas a futuro comenzarán hoy a expresarse de la mejor manera. No se apuren por hacer aquello que no desean. Será un día intrépido por momentos.

Piscis

El fin de mes marca un cierre, pero la Luna en Aries y el comienzo de la semana anuncian algo nuevo. Lo sentirán con rapidez y convicción. ¡Adelante!

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