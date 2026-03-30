Horóscopo del lunes 30 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Por momentos se perciben inestables, aunque esa oscilación los vuelve más racionales de lo habitual. Tendrán hoy una conversación clara que ayudará a ordenar ideas.

Tauro

En la antesala de un cambio personal importante, se muestran exigentes y atentos a las señales. Buscan respuestas para decidir con seguridad en el corto plazo.

Géminis

Una figura femenina aporta una mirada valiosa sobre temas que vienen evolucionando. Cierran el mes con buenas perspectivas. Aprovechen el clima favorable.

Cáncer

Terminan el mes con alta exigencia y varias tareas acumuladas. Algunas quedaron en el camino. No se apuren: ordenar será más efectivo que correr.

Leo

Jornada ideal para el plano afectivo. Se abre la posibilidad de una charla significativa o de expresar un sentimiento que comienza a tomar forma.

Virgo

Con la Luna en su signo hoy y mañana, asumen responsabilidades múltiples. Les toca liderar el cierre de marzo con orden y compromiso.

Libra

La energía acompaña, pero conviene cuidar las palabras. Una opinión mal interpretada puede generar roces. Piensen antes de intervenir.

Horóscopo

Escorpio

Se muestran enfocados en cerrar tareas entre hoy y mañana. Planifiquen desde ahora el fin de mes: mañana puede resultar más exigente.

Sagitario

Con influencias favorables, el día ofrece resoluciones concretas. Es una jornada propicia para iniciar algo nuevo con bases firmes.

Capricornio

Oscilan entre la ansiedad y la responsabilidad. Si hay decisiones relevantes, será mejor postergarlas para mañana y evitar apuros.

Acuario

El cierre de mes trae bienestar en los vínculos, aunque también momentos de exigencia. Avancen sin atropellos y cuiden los tiempos.

Piscis

No es un lunes sencillo, pero sí útil para enfrentar temas postergados. Buscar apoyo en personas prácticas les dará claridad y equilibrio.

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