Horóscopo del lunes 27 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 27 de abril de 2026 . Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Lunes concreto que exige orden y estabilidad. Organicen bien la jornada, porque el clima irá cambiando con las horas. Es una exigencia pasajera.
Tauro
Todo avanza con moderación e independencia. Es clave que no dejen pasar el día sin definir temas a futuro. Actúen con decisión.
Géminis
Están en la antesala de un cambio importante. Hoy deben ocuparse de asuntos que no pueden delegar. Mañana llegará mayor libertad. Por ahora, poco y bien.
Cáncer
Jornada exigente, sin margen para postergar. Virgo y Tauro aportan claridad y sostén. Apóyense en esas energías para ordenar el día.
Leo
Aparecen presiones por temas personales que requieren definición. Mañana el panorama será más liviano. Hoy conviene sostener la calma.
Virgo
La Luna en su signo les da impulso y enfoque. Es un buen momento para evaluar y avanzar en tareas urgentes. Confíen en su criterio.
Libra
Se acercan a un cambio personal que vienen trabajando. Géminis puede ofrecer buenos consejos. Escuchen y ajusten decisiones.
Escorpio
La semana arranca con tareas que no entusiasman. Igual, es importante cumplir. El viernes se presenta como su mejor día.
Sagitario
Arrastran demoras en pendientes recientes. Eviten frustrarse. Libra puede aportar equilibrio y ayudar a retomar el rumbo.
Capricornio
El día se llena de obligaciones impostergables. Todo gira en torno a lo concreto. La racionalidad será su mejor herramienta.
Acuario
No logran evitar responsabilidades que no desean. Conviene no discutir y dejar que el día pase. Mañana el clima mejora.
Piscis
Jornada intensa. Si pueden, deleguen en Virgo o Tauro lo que no quieran asumir. Recién hacia el viernes se sentirán más livianos.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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