Horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 25 de mayo de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
La Luna en Libra puede generar dudas y cierta falta de concentración frente a decisiones importantes. Piensen más en el próximo fin de semana y hablen solo lo necesario.
Tauro
El carisma estará de su lado y eso favorecerá vínculos, conversaciones y encuentros sociales. Será un día agradable para disfrutar de buena compañía.
Géminis
La semana comienza con dinamismo, sociabilidad y metas muy claras. También será un momento ideal para tener esa charla que vienen postergando.
Cáncer
Los temas afectivos requerirán atención a partir del jueves. Por ahora atraviesan días algo cambiantes y todavía no sienten seguridad para actuar.
Leo
Todo parecerá avanzar al mismo tiempo y eso puede dificultar una visión clara del futuro. Esperen al fin de semana antes de tomar decisiones importantes.
Virgo
Las primeras horas del día serán las más favorables para avanzar con proyectos y asuntos pendientes. Después el clima se volverá más inestable. Aprovechen temprano.
Libra
La Luna en su signo hasta el miércoles favorece encuentros, emociones y vida social. Será importante entender que, esta vez, menos será más.
Escorpio
Tienen muchas ideas y proyectos en mente, todos orientados a mejorar el futuro. Entre jueves y viernes empezarán a ver resultados más concretos.
Sagitario
Con el correr de las horas aparecerá un asunto con amistades que necesitará diálogo y buena disposición. Su optimismo ayudará a resolverlo.
Capricornio
El panorama será más inestable de lo que aparenta y convendrá no apresurarse con respuestas importantes. Esperen algunos días antes de decidir.
Acuario
Libra impulsa temas personales donde será clave expresar opiniones con claridad y sin contradicciones. Eviten mensajes confusos o ambiguos.
Piscis
Las definiciones llegarán de forma gradual, así que no se apresuren ni se alteren por situaciones poco claras. Mantengan una actitud más optimista.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
