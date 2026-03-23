Horóscopo del lunes 23 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 23 de marzo de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La semana comienza con la Luna en Géminis y un ritmo intenso. Organicen bien sus tiempos para aprovechar la energía disponible. En lo personal será un día activo.
Tauro
Arrancan la semana con muchos asuntos en la cabeza. Lo más conveniente será encarar cada tarea con calma. Si evitan apurarse, el panorama resultará más claro.
Géminis
La Luna en su signo hoy y mañana trae movimiento constante. Varias tareas aparecen al mismo tiempo y eso, lejos de incomodarlos, los estimula. Confíen en sus proyectos.
Cáncer
Entre hoy y mañana pueden sentirse inquietos por asuntos que quedaron pendientes. No se presionen demasiado. El miércoles y el jueves traerán mejores condiciones.
Leo
La jornada se presenta resolutiva. Su carisma será clave para ordenar situaciones y avanzar. Mantengan la firmeza habitual para que las cosas salgan como esperan.
Virgo
Algunas tareas pueden repetirse y generar distracciones. Eso podría llevarlos a errores simples. Géminis puede ayudarlos a retomar asuntos que han postergado.
Libra
La sociabilidad se intensifica y aparece el deseo de planificar encuentros o salidas. Es un buen momento para proyectar actividades que hace tiempo desean realizar.
Escorpio
Después de un fin de semana diferente, el lunes llega con varias actividades. Su propio carisma les permitirá ordenar la agenda. Hablen con claridad.
Sagitario
La semana inicia con propuestas inesperadas. Algunas tareas no estaban en sus planes, pero pueden resultar interesantes. Géminis y Aries serán buena compañía.
Capricornio
El ritmo será rápido y algo imprevisible. Aun así, se sentirán motivados con lo que hacen. Habrá entusiasmo, aunque también cierto cansancio.
Acuario
La Luna en Géminis impulsa a retomar tareas que habían quedado pendientes. Esa energía también despierta ganas de planificar salidas o paseos.
Piscis
Géminis presenta dos caminos posibles. Conviene analizarlos con calma porque influirán en el futuro cercano. Hoy la emoción quedará en segundo plano.
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