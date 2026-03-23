Horóscopo del lunes 23 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana comienza con la Luna en Géminis y un ritmo intenso. Organicen bien sus tiempos para aprovechar la energía disponible. En lo personal será un día activo.

Tauro

Arrancan la semana con muchos asuntos en la cabeza. Lo más conveniente será encarar cada tarea con calma. Si evitan apurarse, el panorama resultará más claro.

Géminis

La Luna en su signo hoy y mañana trae movimiento constante. Varias tareas aparecen al mismo tiempo y eso, lejos de incomodarlos, los estimula. Confíen en sus proyectos.

Cáncer

Entre hoy y mañana pueden sentirse inquietos por asuntos que quedaron pendientes. No se presionen demasiado. El miércoles y el jueves traerán mejores condiciones.

Leo

La jornada se presenta resolutiva. Su carisma será clave para ordenar situaciones y avanzar. Mantengan la firmeza habitual para que las cosas salgan como esperan.

Virgo

Algunas tareas pueden repetirse y generar distracciones. Eso podría llevarlos a errores simples. Géminis puede ayudarlos a retomar asuntos que han postergado.

Libra

La sociabilidad se intensifica y aparece el deseo de planificar encuentros o salidas. Es un buen momento para proyectar actividades que hace tiempo desean realizar.

Escorpio

Después de un fin de semana diferente, el lunes llega con varias actividades. Su propio carisma les permitirá ordenar la agenda. Hablen con claridad.

Horóscopo

Sagitario

La semana inicia con propuestas inesperadas. Algunas tareas no estaban en sus planes, pero pueden resultar interesantes. Géminis y Aries serán buena compañía.

Capricornio

El ritmo será rápido y algo imprevisible. Aun así, se sentirán motivados con lo que hacen. Habrá entusiasmo, aunque también cierto cansancio.

Acuario

La Luna en Géminis impulsa a retomar tareas que habían quedado pendientes. Esa energía también despierta ganas de planificar salidas o paseos.

Piscis

Géminis presenta dos caminos posibles. Conviene analizarlos con calma porque influirán en el futuro cercano. Hoy la emoción quedará en segundo plano.

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