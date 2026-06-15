Horóscopo del lunes 15 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana comienza con asuntos familiares que requieren atención, aunque no les resulten demasiado atractivos. Desde el miércoles recuperarán independencia y tranquilidad.

Tauro

Todo avanza de manera oportuna y con una fuerte carga emocional. Es un buen momento para resolver temas familiares que habían quedado pendientes.

Géminis

Cáncer los acerca a responsabilidades familiares que podrán resolver gracias a su rapidez y capacidad de adaptación. Avancen con confianza.

Cáncer

La Luna en su signo hoy y mañana puede despertar cierta melancolía vinculada a recuerdos del pasado. Será algo pasajero. Leo será un buen apoyo.

Leo

Su energía resulta fundamental para quienes los rodean. Aunque terminen el día algo cansados, lograrán resolver asuntos importantes. El amor muestra señales positivas.

Virgo

Las dudas pueden ocupar demasiado espacio y generar algo de mal humor. No es la mejor jornada para tomar decisiones importantes. Esperen unos días.

Libra

Algunas situaciones todavía carecen de definición y eso puede despertar cierta nostalgia. Los recuerdos estarán muy presentes. Cáncer les brindará contención.

Horóscopo

Escorpio

Jornada sensible en la que será importante asumir el control de asuntos personales que vienen postergando. Cáncer aporta apoyo y Capricornio necesitará de ustedes.

Sagitario

La sensibilidad estará más presente de lo habitual y eso puede volverlos algo melancólicos. Enfoquen su energía en los planes para mitad de semana.

Capricornio

La semana comienza con obligaciones que no despiertan demasiado entusiasmo. Prioricen lo esencial y dejen para más adelante aquello que pueda esperar.

Acuario

Día cambiante en varios aspectos. Será una buena oportunidad para ocuparse de asuntos vinculados al hogar y atender sus propias necesidades.

Piscis

La Luna en Cáncer hoy y mañana los impulsa a resolver tareas domésticas que venían demorando. Al final del día sentirán alivio y satisfacción.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.