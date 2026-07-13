Horóscopo del lunes 13 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana comienza con pocos espacios para la rutina y varias tareas que preferirían postergar. Hoy y mañana convendrá evitar conversaciones importantes con Cáncer.

Tauro

Empieza una semana con muchas responsabilidades. La Luna en Cáncer y Mercurio retrógrado pueden favorecer distracciones o errores si actúan con apuro.

Géminis

Con la Luna en Cáncer será momento de revisar varias cuestiones personales y priorizar lo verdaderamente importante. Recuerden que, en esta jornada, menos es más.

Cáncer

La Luna en su signo les aporta impulso para retomar tareas que dejaron pendientes en los últimos días. Piensen bien antes de hablar y elijan cuidadosamente cada palabra.

Leo

Pueden sentirse algo inquietos frente a cambios personales que toman forma desde el miércoles. Hoy y mañana será mejor no apresurarse a expresar opiniones.

Virgo

Las emociones ocuparán un lugar importante y despertarán recuerdos del pasado. Mantengan su racionalidad al comunicarse y todo resultará más sencillo. Confíen.

Libra

La semana empieza con varias idas y vueltas pero encontrarán contención en quienes los rodean. Eviten dar opiniones y permitan que las situaciones sigan su curso.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación fluye con claridad e inteligencia. Aprovechen para avanzar en proyectos importantes, ya que sus acciones darán buenos resultados más adelante.

Sagitario

Después de un fin de semana intenso, la energía cambia y los asuntos familiares cobran protagonismo. Jornada muy sensible. Esperen al miércoles para tomar decisiones.

Capricornio

La Luna en Cáncer puede generar cierta inestabilidad emocional. Limítense a hacer lo necesario y prioricen aquello que les aporte tranquilidad y equilibrio.

Acuario

Será un día cargado de emociones. La familia tendrá un papel importante y los ayudará a encaminar proyectos de futuro con una actitud más abierta y receptiva.

Piscis

Las emociones dominarán la jornada y todo tenderá a resolverse de la forma más conveniente. No se dejen llevar únicamente por la intuición; hoy será mejor actuar con calma y sensibilidad.

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