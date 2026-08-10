Horóscopo del lunes 10 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 10 de agosto de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
La semana comienza con energías cambiantes. La Luna en Cáncer y Mercurio en Leo pueden dificultar algunas decisiones. Hoy conviene avanzar de a poco y sin apurarse.
Tauro
Día muy activo y la familia demandará mucha atención. Eviten discusiones, costará que comprendan su punto de vista. Esperen hasta el jueves para plantear temas importantes.
Géminis
Algunos asuntos laborales encontrarán una definición entre hoy y mañana. Manténganse atentos a las oportunidades y planifiquen los próximos pasos con confianza.
Cáncer
La Luna continúa en su signo y favorece la resolución de temas familiares que ya no admiten demora. Confíen en sus decisiones y actúen con seguridad.
Leo
Mercurio ingresa hoy en su signo y permanecerá allí hasta el 25 de agosto. Comienza un período muy favorable para comunicarse, negociar y expresar todo lo que piensan.
Virgo
La sensibilidad domina la jornada y puede dificultar conversaciones sobre asuntos del pasado. Tendrán mejores condiciones para abordarlos entre el jueves y el viernes.
Libra
La lógica y la estabilidad les permitirán ordenar asuntos, aunque por momentos se sentirán sensibles. Deleguen las tareas que no sea imprescindible asumir.
Escorpio
Su capacidad para comunicarse se fortalece y les permite avanzar en temas personales que postergan. La influencia de Leo será una aliada importante durante estos días.
Sagitario
La semana comienza con buenas noticias y varias sorpresas positivas. La familia ocupará un lugar central, por lo que será importante organizar bien la agenda desde hoy.
Capricornio
Las situaciones pueden desarrollarse de una forma muy distinta a la que esperaban. Eviten discutir o cuestionar cada detalle, porque hoy será difícil que los comprendan.
Acuario
Con Mercurio en Leo hasta el 25 de agosto, convendrá medir las palabras y hablar solo de aquello que conocen bien. La prudencia evitará malos entendidos.
Piscis
Su sensibilidad será la mejor herramienta para resolver diferencias y fortalecer vínculos. Un asunto familiar encontrará una solución favorable y les devolverá tranquilidad.
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