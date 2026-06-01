Horóscopo del lunes 1 de junio de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 1 de junio de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Hoy será un lunes ideal para hablar de un tema importante vinculado al futuro. No conviene esperar a mañana. Géminis aportará ayuda y claridad.
Tauro
Por momentos ustedes estarán demasiado acelerados y podrían decir algo inconveniente. Bajen la intensidad y busquen apoyo en Cáncer para decidir mejor.
Géminis
Mercurio transita sus últimas horas en su signo y potencia la comunicación. Tendrán energía para resolver varias tareas al mismo tiempo. Adelante.
Cáncer
La sensibilidad sigue muy presente, aunque lo más importante será no abandonar proyectos futuros. Desde mañana todo comenzará a jugar a favor de ustedes.
Leo
Existen muchas tareas relacionadas con el exterior que avanzarán con fuerza y entusiasmo. Géminis necesitará de ustedes durante esta jornada.
Virgo
No será el día más firme ni seguro para tomar decisiones. Lo mejor será esperar al martes y hablar solamente lo necesario.
Libra
Todo fluye con mayor facilidad y eso les permitirá pensar en proyectos motivadores para el futuro. Aprovechen este impulso positivo.
Escorpio
La ansiedad no les permite avanzar en tareas que vienen postergando desde hace tiempo. Conviene esperar algunos días más antes de actuar.
Sagitario
La Luna continúa un rato más en su signo y favorece salidas, encuentros y proyectos futuros cargados de entusiasmo. Géminis será gran aliado.
Capricornio
Muchas situaciones comenzarán a resolverse recién desde mañana. Hoy convendrá hacer únicamente lo indispensable y evitar complicaciones personales.
Acuario
Será un día clave para encarar temas personales que habían delegado demasiado tiempo. No posterguen más porque hoy tendrán claridad y decisión.
Piscis
La combinación de Géminis con la Luna en Sagitario genera cierta confusión, aunque también aporta energía y optimismo para avanzar con más confianza.
