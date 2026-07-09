Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se sienten firmes, seguros y con una gran vitalidad. Si tienen un tema amoroso pendiente, este es el mejor día para plantearlo. Confíen en lo que sienten y den el paso.

Tauro

La Luna en su signo les trae responsabilidades que solo ustedes pueden resolver. Se mostrarán con mayor capacidad de liderazgo y decisión. Aprovechen ese impulso.

Géminis

Jornada algo rutinaria y poco estimulante. No se desanimen: basta con mirar hacia el fin de semana, cuando la Luna en su signo les devolverá el entusiasmo. Tengan paciencia.

Cáncer

No es momento de cambiar de opinión sobre un asunto que hace tiempo ocupa sus pensamientos. Esperen al lunes para tomar una decisión con mayor seguridad y claridad.

Leo

Cuestiones afectivas pueden encontrar una solución concreta. Se abre una etapa con buenas perspectivas y mucha energía para construir un futuro sólido en lo emocional.

Virgo

Entre hoy y mañana surgirán asuntos que merecen atención. También hay un vínculo pendiente que espera una respuesta de ustedes. Es tiempo de avanzar.

Libra

Se sienten más tranquilos y confiados. Esa serenidad les permitirá proyectar el futuro con mayor seguridad. Tauro y Leo serán aliados importantes durante esta etapa.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en Tauro puede hacer que hoy y mañana se sientan más cansados y con pocas ganas de expresar su opinión. Hablen solo cuando sea realmente necesario.

Sagitario

Es el último día con Venus en Leo, una energía que los fortalece para proyectar planes amorosos que postergaron. Aprovechen esta jornada clave para avanzar.

Capricornio

Tauro los impulsa a actuar y Leo fortalece su confianza. Esa combinación les permitirá sentirse cómodos con ustedes mismos y mejorar el vínculo con quienes los rodean.

Acuario

Si tienen planes importantes para el futuro, convendrá esperar al fin de semana para ponerlos en marcha. Si se adelantan, podrían aparecer contratiempos innecesarios.

Piscis

Es un día ideal para expresarse con seguridad y pensar en la calidad de vida que desean construir. Trátense con más consideración y reconozcan todo lo que han logrado.

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