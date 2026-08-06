Horóscopo del jueves 6 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Es un día ideal para cerrar un asunto afectivo que vienen postergando desde hace tiempo. Dense la oportunidad de vivir la jornada con calma y prioricen la paz.

Tauro

La Luna continúa en su signo y hoy Venus transita su último día por Virgo. No posterguen más esa conversación pendiente. Es el momento de dar el paso.

Géminis

Están a un paso de tomar una decisión personal muy importante. Analicen con cuidado cómo abordarán ese tema pendiente. Virgo les aportará claridad.

Cáncer

Se muestran firmes frente a asuntos personales que comenzarán a resolver desde el domingo. Hoy predomina la lógica y la capacidad para analizar cada situación.

Leo

No dejen para después los temas que necesitan resolver hoy. La conversación más importante puede esperar hasta el lunes, pero las decisiones no.

Virgo

Hoy Venus vive su último día en su signo. No dejen para mañana lo que pueden resolver ahora, especialmente si se trata del amor o de un vínculo importante.

Libra

Desde ayer avanzan en asuntos personales que sienten como propios. Su capacidad para expresarse con elegancia crecerá desde mañana. Esperen un poco más.

Horóscopo

Escorpio

Desde ayer arrastran un mal humor pasajero. No es el mejor momento para opinar si todavía no tienen las ideas claras. La prudencia será su mejor aliada.

Sagitario

Pueden mostrarse más tercos de lo habitual frente a temas que recién podrán resolver la próxima semana. No se apuren y permitan que otros también expresen su visión.

Capricornio

Todo lo que digan encontrará buena recepción. Es una jornada favorable para hablar con claridad y transmitir seguridad en cada decisión que tomen.

Acuario

La influencia de Tauro todavía los frena y dificulta expresar con firmeza lo que piensan. Esperen a mañana: la Luna en Géminis jugará claramente a su favor.

Piscis

Llega a su fin una etapa afectiva que ocupó gran parte de su energía. De a poco podrán resolver asuntos del pasado. Confíen en ustedes.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.