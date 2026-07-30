Horóscopo del jueves 30 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El mes termina con una idea que todavía no logran dimensionar. Esperen hasta el lunes antes de dar una respuesta definitiva. La paciencia será una aliada.

Tauro

Todo empieza a acomodarse y las perspectivas mejoran. Aunque cueste encarar algunos temas, conviene planificarlos pensando en la próxima semana.

Géminis

Desde ayer están muy pendientes de las necesidades de los demás. Hoy cuentan con un clima favorable para expresar sus ideas y hacer oír su opinión.

Cáncer

No será un día especialmente emotivo, pero sí muy claro para hablar de lo que sienten y proyectar decisiones importantes. No posterguen conversaciones.

Leo

Las actividades se acumulan desde ayer y, aunque disfrutan de muchas de ellas, necesitan hacer una pausa. Organicen un fin de semana de verdadero descanso.

Virgo

Hay asuntos importantes que resolverán durante el fin de semana. Aprovechen la jornada para analizar cada detalle y llegar preparados a esa instancia.

Libra

La energía de Acuario sigue favoreciendo sus planes. Es un gran momento para mirar hacia adelante con confianza y aprovechar el talento que tienen.

Horóscopo

Escorpio

Acuario abre oportunidades, pero la influencia de Leo retrasa algunos avances. Esperen hasta mañana antes de tomar una decisión importante.

Sagitario

La Luna en Acuario fortalece su entusiasmo y les brinda oportunidades para avanzar en aquello que más desean. Aprovechen el impulso de esta etapa.

Capricornio

Después de varios días de muchas responsabilidades, sienten un alivio que les permitirá delegar tareas. Aprovechen este cambio y recuperen energías.

Acuario

Todo parece fluir a su favor y encuentran respaldo en quienes los rodean. Perseveren y no descuiden a los amigos que buscan acercarse.

Piscis

Será una jornada intensa, con definiciones importantes antes del cierre del mes. Acuario impulsa sus proyectos, mientras Leo los invita a actuar con prudencia.

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