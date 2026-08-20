Horóscopo del jueves 20 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

A medida que pasan las horas se sentirán más activos, porque la Luna pasará a Sagitario y les despierta energía. No se apuren.

Tauro

Todo se vuelve más confiado, aunque con una energía ansiosa. Es un día oscilante: comienza complicado, pero termina positivo.

Géminis

Hace días que quieren evitar temas personales y hoy será el momento indicado para hablar. Cuiden cada palabra y todo resultará mejor.

Cáncer

Hay tareas que solo ustedes pueden realizar, y se aproxima un viaje familiar importante. Organicen prioridades.

Leo

Hace días que se sienten desilusionados por cuestiones menores, pero la Luna en Sagitario les traerá buenas noticias. Estén atentos.

Virgo

Su natural racionalidad hoy no será bien entendida por todo el zodíaco. Escorpio y Sagitario serán sus mejores aliados.

Libra

Notan que algunos asuntos necesitan una resolución firme y eso los anima a seguir adelante con proyectos personales. No duden tanto.

Horóscopo

Escorpio

Tienen las primeras horas del día para dejar claro todo lo que tienen en mente. Será una jornada oscilante, pero Sagitario puede ayudarlos.

Sagitario

Hoy, lentamente, la Luna pasará a su signo y su espontaneidad se hará notar, sobre todo en proyectos a futuro que dejaron de lado. Recuperen esas ideas.

Capricornio

Siguen postergando tareas laborales que no salen como ustedes quieren. Deleguen en Cáncer lo que todavía no pueden resolver y se sentirán aliviados.

Acuario

Todo puede resolverse con su natural carisma y capacidad de decisión. Hay tareas que pueden quedar para mañana. Dejen fluir y confíen.

Piscis

A medida que pasen las horas se sentirán más ansiosos, y esa intensidad puede afectar a quienes los rodean. Hoy están muy frontales: midan el tono.

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