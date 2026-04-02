Horóscopo del jueves 2 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Todo se encamina mejor cuando apelan a su carisma y paciencia. Sentirán el impulso de reencontrarse con amistades en pausa. Proyecten y retomen vínculos.

Tauro

La jornada es propicia para avanzar en asuntos personales que postergan. Aparecen conversaciones valiosas con amigos que aportan claridad y cercanía emocional.

Géminis

Revisan temas que habían dejado de lado. Se abre un espacio de reflexión necesario. Libra y Acuario pueden brindarles consejos acertados: búsquenlos y escuchen.

Cáncer

Se acerca el momento de enfrentar un tema familiar pendiente. Hoy funciona como antesala: ordenen ideas y emociones, porque mañana todo cobrará mayor visibilidad.

Leo

Se muestran más pacientes y menos ansiosos frente a cuestiones personales. Los avances recientes les dan respaldo. Sigan por ese camino y sostengan el esfuerzo.

Virgo

Aflojan la autoexigencia y eso favorece resoluciones más simples y genuinas. Hay tareas que requieren otra actitud. Libra continúa siendo un apoyo clave.

Libra

Con la Luna en su signo desde ayer, sienten un impulso renovado para retomar temas personales. Hay decisión y claridad: confíen y perseveren.

Escorpio

Están en la antesala de una exposición personal importante. Conviene avanzar con calma y seguridad. Eviten apurarse y prioricen la solidez.

Sagitario

Se perciben en armonía, aunque con muchas tareas acumuladas. Lo más conveniente es dejar lo secundario para el lunes y enfocarse en lo esencial.

Horóscopo

Capricornio

La indefinición puede generarles cierto malhumor pasajero. No se obliguen a hacer lo que no desean. Delegar será una herramienta clave.

Acuario

Día ideal para planificar un reencuentro con amigos. Aunque haya dudas, el entusiasmo marcará la diferencia. Activen.

Piscis

No será una jornada especialmente sensible, pero sí muy favorable para el trato con otros. Los vínculos fluyen con amabilidad: aprovéchenlo.

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