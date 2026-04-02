Horóscopo del jueves 2 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 2 de abril de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Todo se encamina mejor cuando apelan a su carisma y paciencia. Sentirán el impulso de reencontrarse con amistades en pausa. Proyecten y retomen vínculos.
Tauro
La jornada es propicia para avanzar en asuntos personales que postergan. Aparecen conversaciones valiosas con amigos que aportan claridad y cercanía emocional.
Géminis
Revisan temas que habían dejado de lado. Se abre un espacio de reflexión necesario. Libra y Acuario pueden brindarles consejos acertados: búsquenlos y escuchen.
Cáncer
Se acerca el momento de enfrentar un tema familiar pendiente. Hoy funciona como antesala: ordenen ideas y emociones, porque mañana todo cobrará mayor visibilidad.
Leo
Se muestran más pacientes y menos ansiosos frente a cuestiones personales. Los avances recientes les dan respaldo. Sigan por ese camino y sostengan el esfuerzo.
Virgo
Aflojan la autoexigencia y eso favorece resoluciones más simples y genuinas. Hay tareas que requieren otra actitud. Libra continúa siendo un apoyo clave.
Libra
Con la Luna en su signo desde ayer, sienten un impulso renovado para retomar temas personales. Hay decisión y claridad: confíen y perseveren.
Escorpio
Están en la antesala de una exposición personal importante. Conviene avanzar con calma y seguridad. Eviten apurarse y prioricen la solidez.
Sagitario
Se perciben en armonía, aunque con muchas tareas acumuladas. Lo más conveniente es dejar lo secundario para el lunes y enfocarse en lo esencial.
Capricornio
La indefinición puede generarles cierto malhumor pasajero. No se obliguen a hacer lo que no desean. Delegar será una herramienta clave.
Acuario
Día ideal para planificar un reencuentro con amigos. Aunque haya dudas, el entusiasmo marcará la diferencia. Activen.
Piscis
No será una jornada especialmente sensible, pero sí muy favorable para el trato con otros. Los vínculos fluyen con amabilidad: aprovéchenlo.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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