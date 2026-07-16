Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 16 de julio de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Por fin sienten que sus proyectos empiezan a tomar forma. Esa confianza los ayudará a tomar buenas decisiones personales. Será una jornada muy positiva.
Tauro
Se muestran más seguros y estables, con la claridad necesaria para definir un tema que vienen pensando desde hace tiempo. Perseveren.
Géminis
La Luna en Leo impulsa su creatividad y los anima a proponer un proyecto importante. Confíen en ustedes y avancen sin miedo.
Cáncer
El día comienza con exigencias que los obligarán a tomar decisiones antes de sentirse preparados. Actúen con calma y eviten apresurarse.
Leo
La Luna en su signo les aporta seguridad y determinación para resolver asuntos pendientes. Aprovechen: hoy tendrán el protagonismo de su lado.
Virgo
Todo se intensifica y eso fortalece el vínculo con quienes los rodean. Es un buen momento para retomar un tema que había terminado mal.
Libra
Tendrán la energía necesaria para superar situaciones personales que venían complicándose. La Luna en Leo los impulsa a cerrar etapas.
Escorpio
Su capacidad para dialogar y convencer será clave. Con estrategia y paciencia lograrán poner punto final a un asunto importante.
Sagitario
Se sentirán ágiles, carismáticos y decididos. La confianza en ustedes mismos será la mejor herramienta para alcanzar sus objetivos.
Capricornio
Están en la antesala de un cambio importante. Desde mañana se abrirán nuevos desafíos que exigirán respuestas rápidas y claras.
Acuario
La energía de Leo puede ponerlos algo tensos. Eviten discusiones innecesarias y piensen bien antes de expresar una opinión.
Piscis
Es el momento ideal para avanzar en asuntos personales. Hoy tendrán firmeza y determinación, así que no dejen nada para después.
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