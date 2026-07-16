Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Por fin sienten que sus proyectos empiezan a tomar forma. Esa confianza los ayudará a tomar buenas decisiones personales. Será una jornada muy positiva.

Tauro

Se muestran más seguros y estables, con la claridad necesaria para definir un tema que vienen pensando desde hace tiempo. Perseveren.

Géminis

La Luna en Leo impulsa su creatividad y los anima a proponer un proyecto importante. Confíen en ustedes y avancen sin miedo.

Cáncer

El día comienza con exigencias que los obligarán a tomar decisiones antes de sentirse preparados. Actúen con calma y eviten apresurarse.

Leo

La Luna en su signo les aporta seguridad y determinación para resolver asuntos pendientes. Aprovechen: hoy tendrán el protagonismo de su lado.

Virgo

Todo se intensifica y eso fortalece el vínculo con quienes los rodean. Es un buen momento para retomar un tema que había terminado mal.

Libra

Tendrán la energía necesaria para superar situaciones personales que venían complicándose. La Luna en Leo los impulsa a cerrar etapas.

Horóscopo

Escorpio

Su capacidad para dialogar y convencer será clave. Con estrategia y paciencia lograrán poner punto final a un asunto importante.

Sagitario

Se sentirán ágiles, carismáticos y decididos. La confianza en ustedes mismos será la mejor herramienta para alcanzar sus objetivos.

Capricornio

Están en la antesala de un cambio importante. Desde mañana se abrirán nuevos desafíos que exigirán respuestas rápidas y claras.

Acuario

La energía de Leo puede ponerlos algo tensos. Eviten discusiones innecesarias y piensen bien antes de expresar una opinión.

Piscis

Es el momento ideal para avanzar en asuntos personales. Hoy tendrán firmeza y determinación, así que no dejen nada para después.

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