Horóscopo del jueves 13 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Están demasiado insistentes frente a tareas que requieren más tiempo de lo habitual. No rezonguen y piensen antes de opinar. ¡Pueden equivocarse!

Tauro

Hoy y mañana la Luna en Virgo los estabiliza y les da el confort que necesitan. No se aceleren y busquen a Cáncer: les dará la mejor opción.

Géminis

Se sienten muy exigidos con temas personales que todavía no pueden encarar por completo. Hoy todo se logra con mayor estabilidad.

Cáncer

Hay asuntos familiares que se resolverán entre hoy y mañana con la estabilidad que necesitan. Escuchen los buenos consejos de Virgo.

Leo

Hay expansión económica, pero deben controlarla para evitar problemas a futuro. Algunos temas pendientes requieren atención. Hoy todo será intenso.

Virgo

Hoy y mañana la Luna en su signo les da la actitud necesaria para mejorar tareas personales que dejaron a un lado en los últimos días. ¡Adelante!

Libra

Se sienten muy exigidos frente a tareas que no pueden postergar. Lo ideal es dejar para el fin de semana todo aquello que pueda esperar.

Horóscopo

Escorpio

Es un día fuerte y todo lo que digan puede ser interpretado de manera equivocada. Lo mejor será no dar ejemplos y actuar con el corazón.

Sagitario

No es el día más sensible de la semana, sino el más racional. Cuestionan todo y eso puede demorar tareas que necesitan resolver a futuro.

Capricornio

Cáncer los ayuda a postergar asuntos que hace días no pueden resolver. Busquen a Tauro y Virgo: su racionalidad les hará muy bien.

Acuario

Estamos en pleno signo de Leo y todo lo que proponen puede postergarse o no salir como ustedes quieren. No discutan: no vale la pena.

Piscis

Hoy y mañana, con la Luna en su opuesto Virgo, se cansarán mucho y pueden discutir por tonterías. Poco y bien será la clave.

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