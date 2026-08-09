Horóscopo del domingo 9 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran más sensibles y deberán atender asuntos familiares. Si organizan lo pendiente, todo resultará más sencillo. Será una jornada de emociones cambiantes.

Tauro

Cáncer les aporta la contención y la energía necesarias para enfrentar un tema familiar que vienen postergando desde hace tiempo. Busquen el apoyo de ese signo.

Géminis

La Luna ingresó en Cáncer y baja el ritmo habitual con el que se mueven. Asuntos familiares pueden retrasar sus planes y generar mal humor. Mantengan la calma.

Cáncer

Hoy y mañana la Luna en su signo los impulsa a resolver asuntos personales que habían dejado de lado. Será un período importante para ordenar prioridades y actuar.

Leo

La Luna en Cáncer puede hacerlos sentir más sensibles y algo cansados. Tómense el día con tranquilidad y no se exijan de más. Todo fluirá mejor si respetan sus tiempos.

Virgo

Cáncer los anima a ocuparse de temas personales. Esa influencia también puede volverlos más sensibles. Mantengan distancia de Capricornio si perciben tensión.

Libra

Su carisma sigue siendo una fortaleza, aunque hoy no contarán con la energía suficiente para afrontar una conversación importante. Esperen un momento más oportuno.

Horóscopo

Escorpio

La buena disposición será la clave de la jornada. Aunque sea domingo, podrán avanzar en tareas importantes con actitud positiva. Será un día muy favorable para ustedes.

Sagitario

Llega el domingo tranquilo que tanto necesitaban para bajar el ritmo y disfrutar de la familia. Aprovechen la jornada sin cuestionar cada detalle.

Capricornio

Sentirán el peso de varias responsabilidades. Eviten tomar decisiones apresuradas sobre asuntos que todavía no tienen claros. Cáncer podrá orientarlos.

Acuario

Cuentan con la actitud y determinación necesarias para avanzar en asuntos importantes. Aprovechen el impulso, mañana les costará sostener el mismo nivel de seguridad.

Piscis

La Luna y Mercurio en Cáncer favorecen la tranquilidad, la vida social y la intuición. También será un buen momento para acompañar a Capricornio, que podría atravesar una jornada de tensión.

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