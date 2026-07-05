Horóscopo del domingo 5 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana llega a su fin y el descanso será fundamental para comenzar el lunes con otra energía. Hoy conviene hablar solo lo necesario y evitar discusiones innecesarias.

Tauro

El inicio de julio deja un cierre cargado de emociones. Sus sentimientos se expresarán con fuerza y sensibilidad. Una etapa termina y otra comenzará el jueves.

Géminis

Desde ayer se sienten más cambiantes de lo habitual. La sensibilidad ocupará un lugar importante y los ayudará a resolver asuntos personales que ya no pueden postergar.

Cáncer

Las emociones estarán de su lado y eso fortalecerá la confianza en ustedes mismos. Será una jornada muy favorable para expresar su opinión y hacerse escuchar.

Leo

Desde ayer están sensibles. Si pueden esperar hasta el martes para tomar decisiones importantes, todo resultará mucho más sencillo. Eviten actuar por ansiedad.

Virgo

La Luna permanece en Piscis, su signo opuesto, y acentúa las emociones. Algunos temas personales volverán a ocupar su atención. Esperen hasta el jueves.

Libra

La apertura al diálogo marcará la diferencia durante esta jornada. Su sensibilidad será una fortaleza y les permitirá resolver situaciones con serenidad y firmeza.

Horóscopo

Escorpio

Será un día clave para expresar lo que sienten y definir prioridades de cara al futuro. Confíen en sus convicciones y continúen avanzando paso a paso.

Sagitario

Un ciclo llega a su fin, pero ya comienzan a visualizar nuevos desafíos. La paciencia será una aliada importante. Esperen hasta el martes para dar los próximos pasos.

Capricornio

La emoción y la energía personal irán de la mano. La influencia de Piscis favorecerá el cierre de asuntos delicados que requieren sensibilidad y madurez.

Acuario

La Luna en Piscis aumenta la sensibilidad desde ayer. Además, será importante controlar los gastos para evitar compras o pagos innecesarios durante la jornada.

Piscis

Continúan en una posición de liderazgo dentro del zodiaco. Este domingo sus palabras tendrán mayor impacto y podrán resolver un asunto importante que permanecía pendiente.

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