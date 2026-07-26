Horóscopo del domingo 26 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El domingo comenzará de forma positiva, pero hacia el final del día aumentarán las exigencias. Eviten dar órdenes apresuradas y actúen con calma.

Tauro

Con el paso de las horas todo empezará a jugar a su favor. Recuperarán confianza, aunque todavía convendrá no retomar ciertos temas pendientes.

Géminis

La jornada arrancará con ansiedad, pero poco a poco encontrarán equilibrio. Al final del día podrán ocuparse de asuntos personales importantes.

Cáncer

No será el domingo más sencillo del mes. Su capacidad para dialogar será clave para evitar conflictos y acercar posiciones.

Leo

Tendrán iniciativa y capacidad de liderazgo. Resolverán asuntos con rapidez y tomarán decisiones acertadas. Aprovechen ese impulso.

Virgo

A medida que avance el día se sentirán más seguros. Será un buen momento para ordenar ideas y planificar proyectos personales.

Libra

La jornada comenzará con cierta inquietud, aunque luego aparecerá la oportunidad de ayudar a alguien. Hablen solo cuando sea necesario.

Horóscopo

Escorpio

Hoy les costará más mostrar su habitual complicidad. Sagitario los impulsará a actuar, mientras Capricornio les pedirá prudencia. La decisión será de ustedes.

Sagitario

Aprovechen las primeras horas del día para resolver asuntos personales que habían postergado. Cerrarán la semana con iniciativa y confianza.

Capricornio

La Luna comienza a ingresar en su signo y les dará mayor seguridad. Será un excelente momento para planificar la semana que comienza.

Acuario

Si tienen una idea importante, exprésenla hoy. De lo contrario, será mejor esperar hasta mediados de semana para impulsarla.

Piscis

El día empezará con mucha energía, pero terminarán más cansados. Sagitario los motivará a avanzar y Capricornio los invitará a actuar con mayor calma.

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