Horóscopo del domingo 26 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana cierra con responsabilidades que miran al futuro. Necesitan algo de organización para ordenar prioridades. El ritmo es calmo, pero confiable.

Tauro

La Luna en Virgo, hoy y mañana, los conecta con lo concreto. Analizan cada tarea con detalle y criterio. Es un buen momento para avanzar con orden.

Géminis

Hay asuntos afectivos que requieren definición. Cuentan con firmeza para hablar claro. No descarten lo nuevo: denle espacio y compromiso.

Cáncer

Hoy conviene dejar de lado la sensibilidad y actuar con firmeza. Hay temas postergados que piden resolución. Lo correcto debe guiar sus decisiones.

Leo

El entusiasmo los impulsa y habilita esa charla pendiente. Es un buen momento para decir lo necesario. Avancen sin rodeos.

Virgo

La Luna en su signo fortalece su seguridad. Retoman temas que habían dejado en pausa. Sus decisiones serán determinantes.

Libra

El día se presenta estable, pero no favorece definiciones importantes. Conviene postergar lo que no los convence. Menos es más.

Escorpio

La energía es clara y bien direccionada. Se sienten cómodos con su entorno. Jornada práctica para resolver y comunicarse sin vueltas.

Horóscopo

Sagitario

La influencia de Virgo los obliga a enfocarse en lo concreto. Eso puede incomodar y frenar avances. Eviten quejas y mantengan el rumbo.

Capricornio

Domingo clave para cerrar asuntos familiares pendientes. La mirada racional ayuda a despejar dudas y ordenar situaciones.

Acuario

El plano afectivo avanza con fuerza, aunque genera cierta inquietud. Dejen que fluya y midan bien sus palabras.

Piscis

La Luna en Virgo, su opuesto, puede generar cansancio y dificultad para expresarse.

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