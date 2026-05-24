Horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

El domingo llegará con obligaciones algo pesadas pero necesarias. Se mostrarán más racionales de lo habitual y eso ayudará a resolver pendientes.

Tauro

Todo fluye de manera concreta y ordenada, algo que les dará tranquilidad y bienestar personal. Será una jornada positiva para disfrutar sin apuros.

Géminis

Pueden sentir que sus ideas no encuentran respuesta, aunque el problema será el momento y no la falta de atención. Esperen hasta el martes para avanzar.

Cáncer

La razón dominará gran parte del día y eso puede limitar un poco sus emociones. Será importante actuar con firmeza frente a temas pendientes.

Leo

Habrá demasiadas responsabilidades y eso puede hacerlos sentir agotados o algo trabados. No se carguen con problemas que hoy no podrán resolver.

Virgo

La Luna en su signo los mantiene firmes y líderes frente a tareas que habían dejado pendientes. Tauro y Capricornio serán grandes aliados.

Libra

Será un domingo activo, aunque con menos ganas de socializar que de costumbre. Lo mejor será esperar al lunes para encarar temas importantes.

Horóscopo

Escorpio

La intensidad emocional será fuerte y eso favorecerá conversaciones importantes con personas cercanas. Buen momento para hablar de proyectos futuros.

Sagitario

Desde ayer vienen reflexionando sobre asuntos personales que requieren valentía y decisiones concretas. Será un día serio y de pocas palabras.

Capricornio

La confianza personal crecerá frente a tareas que necesitan resolver cuanto antes. Tendrán energía y disposición para avanzar con seguridad.

Acuario

Las responsabilidades serán muchas y exigirán una mirada práctica y racional. Hoy valdrá más la concreción que las explicaciones extensas.

Piscis

La Luna en Virgo, su signo opuesto, sigue llevándolos a analizar demasiado los temas afectivos. Hoy menos palabras y más claridad emocional.

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