Horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 24 de mayo de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
El domingo llegará con obligaciones algo pesadas pero necesarias. Se mostrarán más racionales de lo habitual y eso ayudará a resolver pendientes.
Tauro
Todo fluye de manera concreta y ordenada, algo que les dará tranquilidad y bienestar personal. Será una jornada positiva para disfrutar sin apuros.
Géminis
Pueden sentir que sus ideas no encuentran respuesta, aunque el problema será el momento y no la falta de atención. Esperen hasta el martes para avanzar.
Cáncer
La razón dominará gran parte del día y eso puede limitar un poco sus emociones. Será importante actuar con firmeza frente a temas pendientes.
Leo
Habrá demasiadas responsabilidades y eso puede hacerlos sentir agotados o algo trabados. No se carguen con problemas que hoy no podrán resolver.
Virgo
La Luna en su signo los mantiene firmes y líderes frente a tareas que habían dejado pendientes. Tauro y Capricornio serán grandes aliados.
Libra
Será un domingo activo, aunque con menos ganas de socializar que de costumbre. Lo mejor será esperar al lunes para encarar temas importantes.
Escorpio
La intensidad emocional será fuerte y eso favorecerá conversaciones importantes con personas cercanas. Buen momento para hablar de proyectos futuros.
Sagitario
Desde ayer vienen reflexionando sobre asuntos personales que requieren valentía y decisiones concretas. Será un día serio y de pocas palabras.
Capricornio
La confianza personal crecerá frente a tareas que necesitan resolver cuanto antes. Tendrán energía y disposición para avanzar con seguridad.
Acuario
Las responsabilidades serán muchas y exigirán una mirada práctica y racional. Hoy valdrá más la concreción que las explicaciones extensas.
Piscis
La Luna en Virgo, su signo opuesto, sigue llevándolos a analizar demasiado los temas afectivos. Hoy menos palabras y más claridad emocional.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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