Horóscopo del domingo 22 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Domingo de estabilidad que invita a actuar con orden. Si organizan bien el día, todo fluirá sin sobresaltos. Tauro puede ser un gran aliado y Escorpio agradecerá una ayuda.

Tauro

La Luna en su signo durante el fin de semana refuerza la sensación de responsabilidad. Muchos miran hacia ustedes cuando hay que decidir. Asuman ese rol con calma.

Géminis

Aparecen varias tareas que aún no saben cómo encarar. No se apuren. Mañana la Luna cambia de signo y el panorama será más claro para proyectar.

Cáncer

El ritmo es más lento, pero también más estable. Es buen momento para enfrentar asuntos que han quedado pendientes. Escorpio puede necesitar su apoyo.

Leo

Están concentrados en tareas que pueden resultar valiosas a futuro. Con la colaboración de Aries todo puede avanzar mejor. Jornada estable y positiva.

Horóscopo

Virgo

Desde ayer sienten mayor claridad en algunas situaciones. Aunque hoy aparezca cierta ansiedad, lograrán avanzar en algo que consideran importante.

Libra

El domingo llega con varias actividades personales. Hay asuntos que no pueden postergar. Aries puede ayudarlos, aunque también los pondrá algo nerviosos.

Escorpio

Desde ayer sienten que avanzan con dificultad, pero no todo es tan complicado. Conviene esperar hasta mitad de semana para ver resultados más claros.

Sagitario

Aries impulsa a actuar y Tauro invita a frenar un poco. Ese equilibrio puede resultar útil. Confíen en lo que marque el corazón.

Capricornio

La Luna en Tauro, presente desde ayer, los anima a tomar decisiones personales postergadas. Virgo puede ser hoy un buen complemento para ustedes.

Acuario

El ánimo oscila entre ansiedad y lentitud. Algunas decisiones requieren reflexión. Eviten apurarse y analicen bien cada paso.

Piscis

La comunicación será su principal herramienta para retomar tareas que habían quedado pendientes. El día no exige demasiada actividad. Tengan paciencia.

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