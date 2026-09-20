Horóscopo del domingo 20 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se sienten detenidos en el tiempo, y eso los lleva a estar más lentos y menos ansiosos. Esperen al martes para recuperar su ritmo habitual. No se apuren.

Tauro

Es un día en el que los afectos tienen un papel importante. Tendrán ganas de hablar claro y definir una compatibilidad que puede durar mucho tiempo. ¡Vamos!

Géminis

Su espontaneidad habitual no se nota tanto, y eso les permite sentirse bien con quienes los rodean. Se muestran muy seguros de lo que tienen en mente.

Cáncer

La Luna en su opuesto, Capricornio, hoy y mañana puede hacerlos dudar ante decisiones que vienen postergando desde hace tiempo.

Leo

Todo se presenta con bastante seguridad y hoy no conviene contradecir a nadie. Cáncer los necesita y Capricornio les aporta las mejores herramientas.

Virgo

Es un domingo dominante, en el que todo lo que hagan tendrá una proyección muy oportuna. No dejen de lado las tareas importantes.

Libra

Tienen iniciativa, pero algunos asuntos no serán fáciles de resolver hasta el martes. Posterguen lo que los preocupa. Hoy están demasiado rígidos.

Horóscopo

Escorpio

Capricornio les brinda la fuerza necesaria para encarar tareas que dejaron de lado. No se carguen con asuntos que hoy no son importantes.

Sagitario

Su energía bajó y la necesidad de estabilidad es ahora su principal preocupación. Desde el martes se sentirán más flexibles.

Capricornio

La Luna sigue en su signo y les aporta la estabilidad que tanto necesitan. Es probable que varios recurran a ustedes en busca de una opinión certera.

Acuario

Se sienten detenidos en el tiempo, y eso los ayuda a estar bien con ustedes mismos. No podrán apurarse. Tauro y Capricornio serán un buen apoyo.

Piscis

Todo los lleva a sentirse más seguros de sus decisiones. Es importante que lo tengan presente: están ante un día estable, concreto y definido.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.