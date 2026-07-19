Horóscopo del domingo 19 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 19 de julio de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La Luna en Libra los invita a reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Será un domingo de armonía, ideal para disfrutar sin excesos y hablar solo lo necesario.
Tauro
La energía de Libra favorece las tareas personales y les permite transitar el día con calma. Aprovechen para hacer un poco de todo, sin apuros.
Géminis
La constancia será la clave de la jornada. Si algo no sale al primer intento, insistan. Libra y Acuario serán sus mejores aliados.
Cáncer
Tendrán varias tareas al mismo tiempo y será importante organizarse. Eviten el estrés innecesario y prioricen lo realmente importante.
Leo
Se sentirán algo indecisos frente a asuntos que vienen postergando. Elijan hacer aquello que más disfrutan y recuperarán el entusiasmo.
Virgo
Comienza una etapa de mayor paciencia y equilibrio. Algunas personas pondrán a prueba su carácter, pero sabrán responder con serenidad.
Libra
La Luna en su signo hoy y mañana les aporta seguridad, carisma y confianza. Aprovechen para avanzar en asuntos personales importantes.
Escorpio
Conviene dejar en pausa los temas amorosos hasta mitad de semana. Eviten discutir por cuestiones menores y preserven la tranquilidad.
Sagitario
Con el paso de las horas crecerán las ganas de compartir tiempo con amigos. Acepten una invitación y disfruten del domingo.
Capricornio
Algunas obligaciones podrían quitarles ganas de descansar. Hagan solo lo indispensable y eviten discusiones que no conducirán a nada.
Acuario
La Luna en Libra favorece los encuentros y las salidas. Un plan espontáneo con amigos puede convertirse en el mejor momento del día.
Piscis
Después de jornadas intensas, llega un domingo más liviano. Aunque cambien de ánimo con facilidad, mantendrán una actitud positiva y sin sobrecargarse de tareas.
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