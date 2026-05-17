Horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con un domingo activo, lleno de tareas y también de momentos para disfrutar. Tendrán la energía necesaria para hacer todo sin problemas.

Tauro

Hoy estarán más acelerados y con menos paciencia de lo habitual. Géminis, Libra y Acuario serán la mejor compañía para pasar un domingo entretenido.

Géminis

La Luna en su signo hoy y mañana los hará correr de un lado a otro. Tauro y Sagitario podrían cuestionarlos más de la cuenta. Eviten discutir.

Cáncer

Finalmente llega un domingo alentador para prepararse de buena manera para la semana que comienza. Hoy será importante descansar y desconectarse de verdad.

Leo

Habrá temas vinculados a amistades que necesitarán comprensión y diálogo. Todo mejorará si mantienen una actitud abierta y disfrutan del costado social del día.

Horóscopo

Virgo

Lo importante será no quedarse detenidos en asuntos que todavía no logran entender del todo. Mantengan el optimismo porque se acerca una semana positiva.

Libra

Géminis les aporta energía social y entusiasmo para comenzar la semana con otra actitud. Buscar a este signo y hablar con Sagitario les hará bien.

Escorpio

Algunas tareas recién tomarán forma a partir del martes, así que no convendrá apurarse hoy. La ansiedad puede jugarles en contra si no bajan el ritmo.

Sagitario

La Luna en Géminis les dará la sensación de tener que estar en varios lugares al mismo tiempo. Organizarse bien será clave para evitar tensiones.

Capricornio

Será un día algo desordenado y eso puede afectarles el humor. Hablen poco, mantengan la calma y no intenten controlar todo alrededor.

Acuario

Géminis les dará impulso para resolver asuntos personales que vienen pensando desde hace tiempo. Será un buen momento para animarse y avanzar.

Piscis

Domingo cargado de tareas y obligaciones al mismo tiempo. Eso puede volverlos algo irritables por momentos. Deleguen responsabilidades y eviten apurarse.

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