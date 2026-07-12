Horóscopo del domingo 12 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con un encuentro breve junto a amigos o familiares a quienes hace tiempo no ven. Aprovechen el momento y disfruten de la compañía.

Tauro

Será un domingo lleno de novedades y con proyectos que los entusiasman. Deberán atender varias responsabilidades al mismo tiempo, les convendrá organizarse bien.

Géminis

La Luna en su signo los convierte en los grandes anfitriones del día. Aprovechen esta energía para celebrar un logro personal y compartir buenos momentos con quienes los rodean.

Cáncer

No es el mejor día para resolver asuntos familiares. La Luna en Géminis y Mercurio retrógrado en su signo aumenta la sensación de incertidumbre. Esperen un poco más.

Leo

Se muestran activos y atentos a las necesidades de quienes los rodean. Los resultados de lo que hagan hoy empezarán a verse entre el miércoles y el jueves. No se apuren.

Virgo

Su capacidad de organización les dará tranquilidad frente a tareas que no tienen una resolución definitiva. Estarán más sensibles de lo habitual. Dense tiempo y no se exijan.

Libra

Gran día para compartir una salida con amigos a quienes hace mucho no ven. Disfruten del momento, pero eviten actuar con apuro o tomar decisiones impulsivas.

Horóscopo

Escorpio

Tendrán un papel importante para definir asuntos pendientes. Aunque sea domingo, será una buena jornada para avanzar en proyectos y mantener encuentros productivos.

Sagitario

Desde ayer disfrutan de actividades que los entusiasman y pueden dejarlos más cansados de lo habitual. Géminis será un gran aliado para pensar y organizarse.

Capricornio

Hoy dejarán de lado su habitual racionalidad. Retomarán proyectos que habían postergado. Expresen solo lo necesario y eviten extenderse en discusiones.

Acuario

Géminis les permite atender dos asuntos al mismo tiempo, mientras Sagitario los invita a pensar en proyectos importantes. Elijan bien con quién compartir esta jornada.

Piscis

No será el domingo más emotivo, pero sí uno de los más relajados y entretenidos. Escuchen los consejos de Sagitario y anímense a organizar un encuentro con Géminis.

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