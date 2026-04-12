Horóscopo del domingo 12 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El cierre de semana invita a reencontrarse con amigos. Regálense algo distinto, eso que hace tiempo tienen en mente.

Tauro

El día pide proyectar a futuro y hacerse cargo de cada paso. No es momento para delegar. Confíen en su criterio.

Géminis

La claridad los acompaña y permite pensar en algo importante. Eviten dejar pasar el día sin rumbo. Es un momento clave.

Cáncer

Los proyectos avanzan con precisión. Todo sale según lo previsto. Eviten la autoexigencia. Conviene priorizar calidad.

Leo

Sienten esfuerzo extra en lo cotidiano. El cansancio aparece por momentos. Dosifiquen la energía y sostengan lo esencial.

Virgo

Hay tareas que requieren tiempo. No conviene apurarlas. El ritmo mejorará hacia el final de la semana próxima.

Libra

Se sienten libres y con ganas de compartir. Amigos cercanos los buscan. Salir y moverse será la mejor opción.

Escorpio

El carisma abre puertas. Es un buen día para proyectar a futuro. Acuario puede aportar ideas valiosas.

Sagitario

La Luna en Acuario impulsa planes y disfrute. Hagan lo que les gusta, pero mantengan atención en los detalles.

Capricornio

El día trae encuentros pendientes con amigos. Elegir lo que disfrutan será clave para cerrar bien la semana.

Horóscopo

Acuario

La Luna en su signo los mantiene activos. Surgen varias propuestas a la vez. Todo depende de lo que decidan priorizar.

Piscis

Se acerca un cambio personal importante. Eviten discusiones y enfoquen la energía en organizar el inicio de semana.

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