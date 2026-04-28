Confirmado: La Celeste está cada vez más unida

Lo dice el dicho popular: cuando juega Uruguay jugamos los tres millones. Porque la Celeste es la que deja todo en la cancha, pero también la que alienta, empuja y banca en las difíciles. Esa incondicional, que convierte livings, plazas, balcones, ómnibus, explanadas y hasta escuelas en tribunas. Por eso, a unos pocos meses del torneo más esperado por todos, Salus, el agua de toda La Celeste, sale a reconocer la unión inquebrantable que hacen jugadores e hinchas. Porque La Celeste somos todos y juntos hacemos la verdadera leyenda.

Juega toda la celeste. Canta toda la celeste

¿Cómo empieza este reconocimiento? Cantando. Proponiendo renovación. Saliendo del clásico “Soy Celeste” para fundar una nueva etapa en la arenga del país. Con una nueva versión tribunera: Celeste sos vos, que ya está disponible en todas las plataformas.

Una nueva canción llena de energía y garra. Pero sobre todo, que abrió la cancha, para incluirte a vos. Un reconocimiento que con mucho orgullo deja en claro en su estribillo que: “Celeste soy yo. Celeste sos vos”.

Como todo hitazo lo acompaña una pieza audiovisual, con convocados de toda la Celeste: desde jugadores como Rodrigo Bentancur y Máxi Araújo, pasando por hinchas reales (y algunos virales por qué no), y dando lugar central por primera vez a dos verdaderas leyendas de la hinchada como el Hombre Bandera y La Banda Celeste.

Toda la celeste, en todas las canchas

Este reconocimiento de Salus no solo se ve en tv, redes y otros medios. Está también en el lugar más importante que tiene la marca: su etiqueta. Ahora en cada botella de Salus podemos encontrar una representación de toda La Celeste, con la imagen de los jugadores de la campaña e hinchas reales, unidos en un abrazo que es el alma de este suelo.

Cómo sigue el partido

La cuenta regresiva ya empezó y este enorme reconocimiento de Salus solo va a crecer, buscando darle su lugar a más hinchas reales, estén donde estén. Salus va a estar presente en la cancha y en la tribuna del partido despedida de la selección, pero también saldrá al interior del país en una gira, haciendo la previa de los partidos y mucho más.

¡Vamos Uruguay! ¡Vamos toda la celeste con garra y corazón!