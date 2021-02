Becle, S.A.B. de C.V. Reporta los Resultados Financieros No Auditados correspondientes al Cuarto Trimestre y año completo de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO, México | BECLE, S.A.B. de C.V. (“Cuervo”, “BECLE” o la “Compañía”) (BMV: CUERVO) anunció hoy los resultados financieros para el cuarto trimestre y año completo finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Todas las cifras en este comunicado se derivan de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y para el periodo de tres meses y doce meses que finalizó a esa fecha y se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

Aspectos destacados del Cuarto Trimestre de 2020

Aspectos destacados del Año Completo 2020

Todos los aumentos y disminuciones mencionados anteriormente se han determinado en comparación con el periodo correspondiente del año anterior.

Comentario de la Administración

Becle terminó el 2020 con 3% de crecimiento año contra año en las ventas netas del cuarto trimestre y 18% de crecimiento año contra año en las ventas netas para el año completo. Esto fue impulsado por sólidos resultados en Estados Unidos y Canadá, que lograron 22% de crecimiento año contra año en volumen y 33% de crecimiento año contra año en ventas netas durante el año. Esto más que compensó los desafíos que enfrentamos en el resto de las regiones en las que operamos. A pesar de las presiones en costos de insumos año contra año, la utilidad bruta y la UAFIDA aumentaron en un 17% y un 25% para todo el año, respectivamente. Esto llevó a un crecimiento anual de la utilidad neta de 39%.

A medida que el año llegó a su fin, continuamos enfrentándonos a desafíos en varios de nuestros mercados como resultado de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, como lo hicimos durante todo el año, nuestro equipo directivo pudo adaptarse efectivamente a las condiciones rápidamente cambiantes. Esto nos permitió continuar ejecutando nuestro plan de negocios de manera eficiente y terminar el año con mejoras secuenciales en la mayoría de nuestras categorías. Estamos optimistas que conforme la recuperación global venga, algunas regiones empezarán a recuperarse desde el punto de vista social y económico hacia la segunda mitad del año. Aunque el entorno y las perspectivas actuales son inusualmente inciertas, confiamos en que seguiremos adaptándonos con éxito a medida que evolucionen las circunstancias, como lo hicimos en 2020.

Resultados del Cuarto Trimestre de 2020

Durante el cuarto trimestre de 2020, el volumen total disminuyó 1.2% a 7.5 millones de cajas de nueve litros. El crecimiento año contra año se explica por un crecimiento en volumen de 4.5% en Estados Unidos y Canadá, impulsado por fuertes desplazamientos para nuestras marcas, principalmente de los productos listos para beber (RTD) y tequilas, parcialmente compensado por una desaceleración secuencial natural luego de una temporada de vacaciones socialmente restringida. En México hubo una disminución de 2.7% año contra año en el volumen debido al impacto de las restricciones del COVID-19, así como también a un entorno macroeconómico desafiante. En la región Resto del Mundo (RoW) hubo una disminución año contra año en volumen del 21.5%, principalmente debido al impacto de las restricciones de COVID-19 en dicha región.

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 aumentaron 2.8% año contra año a $10,729 millones de pesos. Las ventas netas de Estados Unidos y Canadá aumentaron 4.6% año contra año, reflejando principalmente una mezcla sesgada hacia marcas de menores ventas por caja, parcialmente compensado por la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en una comparación año contra año. En el mismo periodo, las ventas netas en México aumentaron 4.3%, principalmente debido a aumentos de precio año contra año en nuestro portafolio, que fueron parcialmente compensados ​​por disminuciones de volumen. Las ventas netas de la región de RoW disminuyeron 8.2% en comparación con el cuarto trimestre de 2019, lo que refleja principalmente caídas de volumen parcialmente compensadas por una mejor mezcla, así como por aumentos de precios en la región.

El volumen de ‘Jose Cuervo’ disminuyó 21.0% en comparación con el mismo periodo de 2019 y representó 27.9% del volumen total para el cuarto trimestre de 2020. Los ‘Otros Tequilas’ representaron el 18.5% del volumen total, con un aumento de volumen del 1.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las marcas correspondientes a ‘Otros Spirits’ representaron el 23.1% del volumen total en el periodo y experimentaron una disminución de 3.2% en volumen respecto al cuarto trimestre de 2019. El volumen de las ‘Bebidas No-alcohólicas y Otros’ representó el 14.9% del volumen total y aumentó un 16.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El volumen de ‘RTD’ representó el 15.5% del volumen total y creció 44.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas de ‘Jose Cuervo’ disminuyeron 13.1% en comparación con el mismo periodo de 2019 y representaron el 31.0% de las ventas netas totales para el cuarto trimestre de 2020. Las ventas netas de ‘Otras marcas de Tequila’ aumentaron 10.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y representaron 30.4% de las ventas netas totales. Las marcas de ‘Otros Spirits’ representaron el 24.9% de las ventas netas totales en el periodo y aumentaron 4.4% en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. Las ventas netas de ‘Bebidas No-alcohólicas y Otros’ representaron el 4.2% de las ventas netas totales y aumentaron 3.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas netas de ‘RTD’ representaron el 9.6% de las ventas netas totales y aumentaron 53.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La utilidad bruta del cuarto trimestre de 2020 disminuyó 2.4% respecto al mismo periodo de 2019 a $5,184 millones de pesos. El margen bruto fue 48.3% para el cuarto trimestre de 2020 en comparación con 50.9% para el cuarto trimestre de 2019, reflejando aumentos en los costos de insumos año contra año.

Los gastos de publicidad, mercadotecnia y promoción (AMP) aumentaron 17.7% a $2,537 millones de pesos en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Este aumento en los gastos de AMP indica la reactivación y el desfase de las oportunidades de inversión en AMP en nuestras regiones, así como el fortalecimiento de nuestras marcas en categorías y mercados clave. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos de AMP aumentaron a 23.6% de 20.7% en el mismo periodo del año anterior.

Los gastos de distribución aumentaron 52.7% a $526 millones de pesos en comparación con el cuarto trimestre de 2019, impulsados ​​por un mayor volumen y aumentos de los costos de logística.

Los gastos de venta y administración (SG&A) aumentaron 24.6% a $1,006 millones de pesos en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos de SG&A aumentaron a 9.4% de 7.7% en el mismo periodo de 2019, explicado ​​principalmente por una mayor provisión para la compensación variable, reflejando sólidos resultados anuales.

La utilidad de operación durante el cuarto trimestre de 2020 disminuyó 44.0% a $1,141 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2019. El margen operativo disminuyó a 10.6% en comparación con 19.5% en el mismo periodo del año anterior.

La UAFIDA del cuarto trimestre de 2020 disminuyó 41.8% a $1,315 millones de pesos en comparación con el cuarto trimestre de 2019. El margen UAFIDA fue de 12.3% en el cuarto trimestre de 2020 frente al 21.6% correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El resultado financiero neto fue una pérdida de $7 millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2020, comparado con una ganancia de $17 millones de pesos en el mismo periodo de 2019. Esta pérdida se derivó principalmente del gasto por interés neto, así como de la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en comparación con el tercer trimestre de 2020, y fue parcialmente compensada por el reconocimiento del valor razonable de la opción de compra de la Compañía para adquirir el 51% del capital de Eire Born Spirits LLC (EBS).

La Compañía tiene una opción de compra para adquirir el 51% del capital de EBS. De acuerdo con IFRS 9 y IAS 32, al 31 de diciembre de 2020, la opción del 51% se clasifica y se mide como un activo (instrumento financiero) en el estado de situación financiera consolidado y se clasifica y se mide a Valor Razonable a través de Pérdidas y Ganancias (Fair Value Through Profit and Loss, FVTPL). El FVTPL resultó en una ganancia de $304 millones de pesos en los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros dentro de la línea de resultado financiero neto en el estado de resultados consolidado.

Como resultado de su exposición al riesgo de tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano, a partir del 1 de enero de 2020, la Compañía ha designado su Bono por US$500 millones de dólares como cobertura contra sus inversiones netas en sus operaciones en Estados Unidos. Derivado de esta adopción, todas las ganancias y pérdidas cambiarias asociadas con el instrumento de deuda de largo plazo de la Compañía han sido reconocidas como una ganancia de $1,200 millones de pesos en el rubro de Otros Resultados Integrales (que se reflejará en el Capital Contable de la Compañía en el Estado de Situación Financiera Consolidado y en el Estado de Resultados Integral Consolidado) y no en el Estado de Resultados por los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2020 (ver IFRS 9; IFRIC 16: Divulgaciones de Coberturas de Inversiones Netas).

La utilidad neta consolidada en el cuarto trimestre de 2020 disminuyó 35.7% a $919 millones de pesos, en comparación con $1,429 millones de pesos en 2019. El margen neto fue de 8.6% para el cuarto trimestre de 2020, en comparación con 13.7% para el cuarto trimestre de 2019. La utilidad por acción fue de $0.26 pesos en el cuarto trimestre de 2020, en comparación con $0.40 pesos en el mismo periodo del año anterior.

Resultados para el año 2020

Durante el año 2020, el crecimiento total del volumen fue de 7.0% a 23.7 millones de cajas de nueve litros en un escenario subyacente (+6.0% reportado). Este aumento refleja un aumento subyacente de 24.1% en EUA y Canadá (+22.2% reportado), un decremento subyacente y reportado de 14.5% en los volúmenes de México y un decremento subyacente de 14.2% en la región del Resto del Mundo (-14.6% reportado).

Las ventas netas durante todo el año 2020 aumentaron 19.4% a $35,037 millones de pesos en un escenario subyacente (+17.9% reportado) en comparación con el mismo periodo de 2019, impulsadas por el crecimiento en volumen y mayores precios promedio por caja. Esto refleja una mezcla de regiones favorable hacia Estados Unidos y Canadá. Las ventas netas de EUA y Canadá aumentaron de forma subyacente un 35.5% (+33.0% reportado) en comparación con el mismo periodo de 2019, impulsado por el crecimiento del volumen y la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en una comparación año contra año. Las ventas netas de México disminuyeron de forma subyacente y reportado en un 8.7% año contra año debido al crecimiento en volumen y mayores precios de venta netos promedio por caja, principalmente como resultado de aumentos de precios. Las ventas netas de la región Resto del Mundo disminuyeron 3.5% de forma subyacente (-4.0% reportado) contra el año de 2019, lo que también refleja disminuciones en el volumen parcialmente compensadas por una mayor mezcla de ventas de marcas de bebidas de spirits premium y aumentos de precios.

El volumen de ‘Jose Cuervo’ aumentó 0.4% contra el año anterior y representó el 31.0% del volumen total en el año de 2020. Las marcas de la Compañía ‘Otros Tequilas’ representaron el 15.6% del volumen total y aumentaron 3.1% en comparación con el año anterior. Las marcas de la categoría ‘Otros Spirits’ representaron el 18.4% del volumen total en el periodo y disminuyeron un 2.5% en comparación con el año 2019. El volumen de productos de la categoría de ‘Bebidas No-alcohólicas y Otros’ representó el 14.2% del volumen total, disminuyendo 9.7% en un escenario subyacente en comparación con el año anterior (-14.4% reportado). El volumen de productos ‘RTD’ representó el 20.9% del volumen total y aumentó 61.1% en comparación con el período del año anterior.

‘Jose Cuervo’ reportó un aumento en las ventas netas de 19.4% en comparación con 2019, lo que representa el 36.5% de las ventas netas totales para todo el año 2020. Las ventas netas de ‘Otras marcas de Tequila’ de la Compañía aumentaron 21.2% en comparación con el año anterior, representando 25.8% de las ventas netas totales. Las marcas de ‘Otros Spirits’ de la Compañía representaron 20.6% de las ventas netas totales en el periodo y reportaron un aumento de 6.8% en las ventas netas en comparación con el año completo de 2019. Las ventas netas de ‘Bebidas No-Alcohólicas y Otros’ representaron el 4.2% del total de ventas netas, con ventas netas disminuyendo 22.9% en un escenario subyacente (-35.0% reportado) en comparación con el año anterior. Las ventas netas de ‘RTD’ representaron el 12.9% de las ventas netas totales y reportaron un incremento de 80.1% en comparación con el año anterior.

La utilidad bruta para todo el año 2020 aumentó 16.5% con respecto al mismo periodo de 2019 a $18,246 millones de pesos. El margen bruto fue 52.1% para el año completo de 2020 en comparación con 52.7% para todo el año de 2019. El margen bruto fue afectado negativamente principalmente por aumentos en los costos de insumos y menores eficiencias de producción; reflejando el impacto de una mayor demanda de tequila súper premium junto con el abastecimiento de plantas de agave más jóvenes en toda la industria, lo que afecta nuestra eficiencia de destilación, pero parcialmente compensado por una mezcla regional favorable hacia la región de Estados Unidos y Canadá.

Los gastos de AMP aumentaron 4.1% a $6,688 millones de pesos en comparación con el año completo de 2019. Como porcentaje de las ventas netas, AMP disminuyó a 19.1% de 21.6% en 2019, en línea con la estrategia de inversión de la Compañía.

Los gastos de distribución aumentaron 32.5% a $1,380 millones de pesos en comparación con 2019. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos de distribución aumentaron a 3.9% de 3.5% en 2019.

Los gastos de administración y ventas (SG&A) aumentaron 14.5% a $3,377 millones de pesos en comparación con el año completo 2019. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos SG&A disminuyeron 30 puntos base a 9.6% de 9.9% en 2019, impulsado por un firme control de gastos y apoyado por una aceleración en las ventas.

Durante todo el año 2020, la utilidad de operación aumentó 27.4% a $ 6,893 millones de pesos en comparación con el año anterior. El margen operativo aumentó a 19.7% en comparación con 18.2% en 2019.

La UAFIDA en el año de 2020 aumentó 24.8% a $7,607 millones de pesos en comparación con $6,096 millones de pesos para el año completo 2019. El margen UAFIDA aumentó a 21.7% en comparación con el 20.5% en 2019.

El resultado financiero neto acumuló una pérdida de $38 millones de pesos para todo el año 2020. Esta pérdida se derivó principalmente de los gastos por intereses, así como por la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en comparación con el tercer trimestre de 2020, parcialmente compensada por el reconocimiento del valor razonable de la opción de compra de la Compañía para adquirir el 51% de EBS.

La Compañía tiene una opción de compra para adquirir el 51% del Capital Social de EBS. La opción del 51% se clasifica y se mide como un activo en el estado de situación financiera consolidado y se clasifica y mide al Valor Razonable a través de Pérdidas y Ganancias (FVTPL). El FVTPL resultó en una ganancia de $304 millones de pesos en los cambios en el valor razonable de la línea de instrumentos financieros en el estado de resultados consolidado. Como resultado de su exposición al riesgo de tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano, a partir del 1 de enero de 2020, la Compañía ha designado su Bono por US$500 millones de dólares como cobertura contra sus inversiones netas en sus operaciones en Estados Unidos. Derivado de esta adopción, todas las ganancias y pérdidas cambiarias asociadas con el instrumento de deuda de largo plazo de la Compañía han sido reconocidas como una pérdida de $551 millones de pesos en el rubro de Otros Resultados Integrales (que se reflejará en el Capital Contable de la Compañía en el Estado de Situación Financiera Consolidado y en el Estado de Resultados Integral Consolidado) y no en el Estado de Resultados por los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020 (ver IFRS 9; IFRIC 16: Divulgaciones de Coberturas de Inversiones Netas).

La utilidad neta consolidada para el año completo 2020 fue $5,152 millones de pesos, un incremento de 38.6% con respecto al periodo del año anterior. El margen neto fue 14.7% para todo el año. La utilidad por acción fue de $1.43, en comparación con $1.04 en el 2019.

Posición financiera y flujo de efectivo

Al 31 de diciembre de 2020, el efectivo y equivalentes de efectivo fue de $7,646 millones de pesos y la deuda financiera total fue $9,956 millones de pesos. Durante 2020, la Compañía generó efectivo neto de actividades de operación por $3,746 millones de pesos, y la Compañía utilizó $5,070 millones de pesos en actividades de inversión neta. El efectivo utilizado en actividades de financiamiento fue de $1,318 millones de pesos para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2020.

Aumento de la participación en el Capital de Eire Born Spirits

El 23 de febrero de 2021, la Compañía notificó el ejercicio de su opción de compra para adquirir el 51% del Capital de EBS.

IFRS 9; IFRIC 16: Divulgaciones de cobertura de inversión neta

Instrumentos financieros para cubrir inversiones netas de operaciones en el extranjero

A partir del 1 de enero de 2020, la Compañía designó un Bono por US$500 millones (senior notes) como instrumento de cobertura para su inversión neta en Sunrise Spirits Holdings, Inc., la cual es una entidad sub-tenedora de las operaciones en los Estados Unidos con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio que surge entre la moneda funcional de estas operaciones y la moneda funcional de la compañía tenedora que tiene dicha inversión.

La Compañía designó y documentó formalmente la relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de cobertura de riesgos, la identificación del instrumento de cobertura, el elemento cubierto, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de evaluación de efectividad. Dado que la relación de cobertura del tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de efectividad cualitativa al comparar los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y los elementos cubiertos.

Política contable

Cobertura de inversión neta en una operación extranjera

La Compañía aplica la contabilidad de cobertura al riesgo cambiario resultante de sus inversiones en operaciones en el extranjero debido a las variaciones en los tipos de cambio que surgen entre la moneda funcional de esa operación y la moneda funcional de la compañía tenedora, independientemente de si la inversión se mantiene directamente o a través de una sub-tenedora. La variación en los tipos de cambio se reconoce en Otro Resultado Integral como parte del efecto de conversión cuando se consolida el negocio en el extranjero.

Para este fin, la Compañía designa la deuda denominada en moneda extranjera como instrumentos de cobertura. Por lo tanto, los efectos de tipo de cambio derivados de dicha deuda se reconocen en Otro Resultado Integral, en la línea de efectos de conversión, en la medida en que la cobertura sea efectiva.

Contacto Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

[email protected]

Alfredo Rubio

[email protected]

Asuntos Corporativos:

Alfredo López

[email protected]