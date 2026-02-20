Arenales Summit se convierte en el hogar de la primera liga de hockey de Puerto Rico gracias a una renovación histórica financiada por Risk’s Rewards LLC

SAN JUAN, Puerto Rico--(BUSINESS WIRE)--Arenales Summit, en alianza con la Asociación de Hockey sobre Hielo de Puerto Rico (PRIHA), anunció hoy el lanzamiento de la Liga Boricua, la primera liga de hockey en la historia de la isla. Este logro histórico fue posible gracias a una renovación integral de las instalaciones de Arenales Summit, financiada por un donativo de liderazgo de Risk’s Rewards.









Esta iniciativa ofrece una poderosa nueva narrativa frente a los retos significativos que enfrentan la educación y los espacios comunitarios en Puerto Rico. En la última década, más de 670 escuelas se han visto obligadas a cerrar en toda la isla, con 428 de esos cierres ocurriendo desde 2017, según el Othering & Belonging Institute de UC Berkeley. Este proyecto asegura que Arenales Summit no solo sea un centro vibrante para la comunidad, sino que ahora también se convierta en el epicentro de un movimiento deportivo pionero a nivel isla.

La transformación de Arenales Summit fue extensa. El financiamiento de Risk’s Rewards permitió la instalación de un piso deportivo profesional (sport court), vallas oficiales de hockey (92 pies x 52 pies), sistemas de sonido avanzados con capacidad Bluetooth y sistemas especializados de redes de voleibol para garantizar el uso multideportivo. Las mejoras adicionales incluyeron reparaciones cruciales en el techo, pintura fresca, instalación de abanicos industriales para la circulación de aire y un sistema de anotación profesional.

David Risk expresó: “Estamos entusiasmados de asociarnos con PRIHA y Arenales Summit en este proyecto emblemático. El hockey, el deporte de equipo por excelencia, ha sido parte de la herencia de mi familia por tres generaciones, abarcando más de 80 años. Los puertorriqueños tienen una pasión por la educación y los deportes, por lo que combinar el hockey con una escuela dinámica como Arenales Summit es una combinación natural. Esperamos que esta instalación tenga un impacto duradero en la comunidad para las generaciones venideras”.

Scott Vargas, presidente de la Asociación de Hockey sobre Hielo de Puerto Rico (PRIHA), compartió su emoción por el lanzamiento de la liga. “Hemos estado activos con el hockey de piso y el Inline en San Juan desde el 2022. Ha sido un reto encontrar una sede estable, pero hemos seguido haciendo crecer nuestro programa gracias al interés genuino y la pasión por el hockey que existe aquí. Con el apoyo y la dedicación de Risk’s Rewards, ahora tenemos una casa propia y permanente aquí en Arenales Summit. Esta instalación es el lugar donde desarrollaremos atletas desde las categorías juveniles hasta el escenario internacional; atletas que representarán a Puerto Rico”.

Carmen “Santy” Cardona Rosado, Directora de Arenales Summit, añadió: “Como una escuela innovadora enfocada en brindar un enfoque diferente al aprendizaje, vemos esto como una oportunidad increíble. Vemos el hockey como diversificación: un deporte nuevo en Puerto Rico, y es exactamente por eso que estamos tan emocionados. Como un deporte de equipo con un conjunto de habilidades dinámicas que requiere trabajo en equipo, comunicación, coordinación mano-ojo, fuerza y agilidad, creemos que esta alianza encaja perfectamente con nuestros valores fundamentales en Arenales Summit. Esto no podría ser posible sin la ayuda de Risk’s Rewards. Esperamos con ansias nuestra colaboración con ellos y con PRIHA”.

Gracias a las instalaciones revitalizadas, la Liga Boricua está lista para su temporada inaugural con cuatro clubes fundadores, cada uno celebrando la herencia puertorriqueña: C.H. Coquí, C.H. Fortaleza (inspirado en El Morro), C.H. Gallito (honrando al boxeador Sixto Escobar) y C.H. Vejigante (reflejando nuestras vibrantes tradiciones de carnaval). La liga utilizará un reglamento híbrido de Hockey Inline que combina las regulaciones de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) y World Skate, sentando las bases para el futuro del hockey sobre hielo en la isla.

Cualquier persona interesada en inscribirse puede visitar juegahockey.com para más información.

Sobre Arenales Summit Arenales Summit es una instalación comunitaria y recreativa de primer nivel ubicada en San Juan, Puerto Rico. Dedicada a proporcionar un entorno seguro y enriquecedor, ofrece diversos programas en deportes, educación y artes para fomentar el crecimiento personal y el compromiso comunitario para todas las edades.

Sobre la Asociación de Hockey sobre Hielo de Puerto Rico (PRIHA) La Asociación de Hockey sobre Hielo de Puerto Rico es el organismo rector oficial del hockey en Puerto Rico. Como organización sin fines de lucro, PRIHA se dedica a promover y desarrollar el hockey Inline y sobre hielo en toda la isla. A través de iniciativas como la Liga Boricua, PRIHA tiene como objetivo construir un ecosistema de hockey sostenible, desde programas de base hasta ligas competitivas, para atletas de todas las edades.

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Scott Vargas

scottlvargas@gmail.com