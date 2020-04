Qué vitaminas son esenciales para la salud y cómo conseguirlas naturalmente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Vitaminas D, C, A y E son esenciales para la salud y pueden conseguirse de forma natural a través de una alimentación sana y variada.

Estas vitaminas ayudan a tener un sistema inmunológico más fuerte, esencial para las temperaturas bajas que se avecinan con el otoño e invierno y para combatir virus y bacterias.

Vitamina C

La vitamina C refuerza de los tendones, ayuda con los problemas de reuma y favorece la cicatrización. Además está vinculada con el aumento de las defensas, la recuperación de las fracturas de los huesos y evita el desarrollo de las hemorragias internas.



“La vitamina C es un antioxidante que se encuentra en muchos alimentos y en preparados farmacéuticos, pero tomarlos no previene enfermedades, y consumir de más, en el caso de los niños, solo hará que se elimine -la gripe-”, explica el doctor Gustavo Sager, pediatra y docente.



Si bien el especialista dice que consumir vitamina C en el proceso de recuperación de la gripe puede ser beneficioso, descarta que esto deba hacerse con suplementos comprados y afirma que el nutriente debería obtenerse de una alimentación variada.



Esta vitamina se puede encontrar en ajíes, pimentones, kale, brócoli, papayas, frambuesas, coliflor, piñas, kiwis, mangos, naranjas, limones, pomelos, mandarinas.

Vitamina D

La Vitamina D, también conocida como "Vitamina del sol", ayuda a absorber y mantener el calcio en el cuerpo, además de jugar un papel importante en el sistema inmune ya que ayuda a prevenir enfermedades.

El sol es una forma de obtener esta vitamina, pero también se puede encontrar en champiñones de todo tipo, tofu, soya, naranjas, avena.

Vitamina A

La Vitamina A ayuda a mejorar el funcionamiento de las células; pero también es indispensable para mantener las mucosas del cuerpo hidratadas, haciéndolas más fuerte a agentes o daños externos. Se recomienda en caso de virus y enfermedades infecciosas.



La encontrás en camotes, kale, mango, damascos, repollo, zanahorias, ají, lechuga, espinaca, sandía.



Vitamina E

Alguno de los beneficios de la Vitamina E son: es un antioxidante que ayuda a proteger los ácidos grasos; su consumo elimina los radicales libres, los compuestos inestables que dañan la estructura celular y aumenta el nivel inmunológico. Además, protege contra las toxinas que pueden hallarse en el aire, problemas oculares, durante el periodo menstrual, enfermedades neurológicas y la diabetes. Y, por otro lado, reduce el colesterol y el riesgo de padecer cáncer y mejora la circulación sanguínea.



Se puede obtener a través de aceite de maravilla y de soya, nueces y semillas en general.