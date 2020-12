Verano: consejos para aliviar y prevenir las picaduras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En verano nos movemos a distintos lugares que nos pueden exponer a sufrir picaduras de mosquitos, medusas, abejas y otras especies que pueden afectar la salud.

Compartimos cuatro consejos para aliviar y prevenir las molestas picaduras.

1. Medusas o agua vivas. Evita bañarte en las zonas donde ha sido detectada su presencia en el mar. Especialmente cuando la Fragata Portuguesa, especie muy nociva está en el agua. El contacto con los tentáculos de estas especies libera un líquido urticante que produce un intenso picor, ardor y dolor. Incluso cuando quedan varadas en la arena mantienen la sustancia irritante de su cuerpo gelatinoso.



Los protectores solares te ayudarán a evitar estas dolorosas picaduras. Si practicás deportes acuáticos, lo más aconsejable es que uses trajes de neopreno. En caso de picadura, debes lavarte la zona afectada con agua marina y no con agua dulce.



Asimismo, aplícate hielo para calmar el ardor. Si presentás mareos o vómitos, acude a un centro de salud para que el especialista evalúe y brinde el tratamiento respectivo.



2. Mosquitos. Estos insectos abundan en verano y proliferan en lugares con agua dulce como son los bordes de las piscinas o en las orillas de los ríos. Para evitar sus picaduras, utilizá mosquiteros en las ventanas, usa perfumes dulces y viste ropa de manga larga y tela ligera. Siempre tené a mano el repelente.



3. Avispas y abejas. Les atrae la ropa de colores vivos y los olores fuertes de colonias, comidas y corporales. Es importante no intentar matarlos, evitá los movimientos bruscos y aléjate de ellas con cuidado. Sin embargo, a veces es imposible escaparse de su ataque que nos producirá una inflamación con picazón y dolor. Consultá con un médico, lo ideal es tomar un antialérgico y aplicar una crema antibiótica.



Si no sos alérgico, el tratamiento, en estos casos, se reduce a no rascarte y aplica frío en la zona afectada. Si alrededor de la inflamación aparece una roncha roja échate una crema. En el caso de que la hinchazón sea excesivamente grande y duradera acude a un médico.



4. Arañas. Otras picaduras frecuentes en verano son las mordeduras de las arañas. A estos animales los encontramos normalmente en casa, pero también en el campo. Suelen esconderse en lugares oscuros y frescos como puede ser debajo de piedras o en los huecos de árboles.



Las picaduras de arañas provocan enrojecimiento, inflamación y dolor, similares a las de una abeja. El tratamiento sería similar. Se debe lavar la herida con agua y jabón, aplica hielo y analgésicos para el dolor.



Sin embargo, hay algunas arañas muy peligrosas, como la viuda negra, la araña de rincón o la araña del bananero, cuyas mordeduras deben ser tratadas por profesionales médicos. Con los niños o las personas alérgicas hay que extremar los cuidados. En caso de picadura comuníquese inmediatamente con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) al 1722.

Para prevenir las picaduras de insectos lo más efectivo son las lociones repelentes. En el caso de las personas alérgicas a alguno de estos insectos, los expertos recomiendan las vacunas ya que tienen una alta efectividad.