Semen con virus puede indicar una pequeña probabilidad de contagio sexual del COVID-19

Investigadores chinos que analizaron el esperma de hombres infectados con COVID-19 encontraron que una mínima parte de ellos tenían el nuevo coronavirus en su semen, lo que abre una pequeña posibilidad de que la enfermedad pueda ser transmitida sexualmente.



Un estudio, realizado por médicos del Hospital Municipal de Shangqiu en China a 38 hombres hospitalizados con la enfermedad, encontró que seis de ellos o el 16% resultaron positivos para el SARS-CoV-2 en su semen.



Los investigadores apuntaron que aunque los hallazgos eran preliminares y se basaban sólo en un pequeño número de hombres infectados, hay que investigar para saber si la transmisión sexual podría desempeñar un rol en la propagación de la pandemia de COVID-19.

"Se necesitan más estudios con información detallada sobre la eliminación del virus, el tiempo de supervivencia y la concentración en el semen", escribió el equipo en un estudio publicado en JAMA Network Open.



"Si se pudiera probar que el SARS-CoV-2 puede ser transmitido sexualmente (... ) eso podría ser una parte importante de la prevención", dijeron, "especialmente considerando el hecho de que el SARS-CoV-2 fue detectado en el semen de los pacientes en recuperación".



Expertos independientes dijeron que los hallazgos eran interesantes pero que debían ser vistos con cautela y en el contexto de otros pequeños estudios que no han encontrado el nuevo coronavirus en el semen.



Un pequeño estudio anterior de 12 pacientes de COVID-19 en China en febrero y marzo encontró que todos ellos dieron negativo para el SARS-CoV-2 en muestras de semen.

Allan Pacey, profesor de andrología de la Universidad de Sheffield de Gran Bretaña, declaró que los estudios no deben considerarse concluyentes, ya que había algunas dificultades técnicas para analizar el semen en busca de virus. Añadió que la presencia del SARS-CoV-2 en el esperma no mostraba si es activo y capaz de causar infección.



"Sin embargo, no debería sorprendernos si el virus que causa el COVID-19 se encuentra en el semen de algunos hombres, ya que esto se ha demostrado con muchos otros virus como el Ébola y el Zika".