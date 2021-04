En primera persona: Alfonso Díaz Gavranic cuenta qué significa el 2 de abril

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me presento: hola, soy Alfonso Díaz Gavranic, un joven de 25 años con T.E.A (Trastorno del Espectro Autista), Síndrome de Asperger. Tengo dos hermanas un poco más grandes y un hermano un poco más chico.



Soy de alta estatura, persona sociable, amigable y muy querida por la sociedad que me rodea, familia, amigos, trabajo y demás. Tengo amigos con el mismo síndrome que yo, nos conocimos aproximadamente por el año 2009-2010 en un taller para integrarnos y aprender habilidades sociales y cómo funciona la vida cotidiana. Se llamaba Espacio A, por suerte pudimos mantener una linda amistad por más de 10 años hasta la actualidad. Íbamos mucho a un pub Kalima que cerró por la situación sanitaria, qué quedaba en Jackson y Durazno. También nos juntábamos en casas y hacíamos paseos.

Mis hobbies son: coleccionar lámparas de lava (me gustan mucho, por los colores y las formas qué hacen cuando están encendidas), la informática, videojuegos, vehículos, música, antigüedades (los reproductores de música de antes).

Básquet para todos

Allá por el 2013, por suerte, se creó un proyecto, qué hoy en día sigue funcionando y tiene mucho éxito: se llama Básquet para Todos de Defensor Sporting Club. Yo fui uno de los primeros en asistir. Salió gracias a la idea de un entrenador y de personas que trabajan en la institución. El proyecto tiene varios colaboradores y dos jugadoras del plantel femenino de Defensor Sporting Club. Aprendemos las técnicas de básquet, a llevarnos mejor, a socializar, a aprender y nos divertimos mucho. Hubo dos ligas de básquet inclusivo, participé de las dos y estuvo muy lindo poder competir de esa forma, como el básquet profesional. La verdad qué estoy a gusto y conforme con este espacio de básquet que se creó y todas las personas que le dedican esfuerzo, amor, tiempo y ganas a este proyecto, la verdad qué son unas personas admirables.

Mariela Gavranic (madre) y Alfonso.

Hoy 2 de Abril no es un día más. No lo veo como un día mas del año, sino como un día de concientización, lucha y apoyo para que las personas con estas características puedan ser aceptadas y incluidas en este mundo. Está muy difícil la inclusión de las personas con discapacidad en la vida cotidiana y en el ámbito laboral.

Recuerdo que íbamos todos los 2 de abril con mi mamá y un grupo de padres de varias fundaciones y algunos amigos míos a la Plaza Matriz, al Cabildo a leer una proclama para ser escuchados por el gobierno y la sociedad. También se iluminan varios monumentos de noche con luz azul. Creo que la luz significa un llamado o aviso sobre esta causa. Y espero qué a futuro pueda ser más igualitario el mundo en la sociedad.

La pandemia y sus efectos

Esta compleja y complicada situación que estamos viviendo desde el año pasado, me afectó de varias formas. El viernes 13 de Marzo (2020) cuando se conocieron los cuatro primeros casos de Coronavirus en Uruguay, me dio un poco de angustia, tristeza y mucho miedo e incertidumbre de qué iba a pasar a futuro, porqué era algo muy nuevo qué nadie se lo esperaba qué llegaría pronto y de esa manera.



Yo justo estaba trabajando En Redpagos central, había arrancado el 20 de Enero y ese día se me cortó. Era mesa de ayuda informática. Era difícil y nuevo adaptarse a esta situación. Al principio fue muy difícil estar encerrado y aburrido en casa, sin poder trabajar, sin tener actividades y no poder ver a nadie.

Me empecé a interesar por las conferencias de prensa y por la aplicación que lanzaron, por los números y info del virus y vacuna. Hoy en día tengo mucha esperanza por la vacuna, por supuesto me la voy a dar y te recomiendo a vos que te la des, por vos, tu familia, las personas que te rodean y para poder colaborar, ser amigable y ayudar al país a salir pronto de esto. Me dan un poco de tristeza los números que tenemos de casos nuevos, muertes, activos y CTI. Ojalá mejore pronto esta situación.

Natura Fit TEA Training (Foto Facebook, Gonzalo Scrigna).

A medida qué se empezaron a retomar un poco las actividades y comercios, me animé a salir un poco, obviamente con los protocolos correspondientes. Por suerte se creó un grupo de Natura Fit TEA Training. Con el primo de un amigo y un compañero, empezamos a hacer gimnasia con mis amigos, hasta que se retome el básquet y, a futuro, seguiremos con el grupo de gimnasia.



Por el mes de octubre, se me apareció una oportunidad laboral para un cargo de digitalizador de documentos para la empresa Gestae Incluye y me hicieron una entrevista, por suerte pude llevar un poco mejor esta complicada situación.

El trabajo para personas con discapacidad es muy difícil de obtener y más para las personas con TEA. Estoy muy conforme y a gusto con Gestae Incluye que me abrió las puertas en plena pandemia, donde es muy difícil conseguir empleo para todas las personas.

Hago digitalización de documentos, ordeno y archivo físicamente y electrónicamente los documentos que se precisan escanerar en las empresas. Trabajo 6 horas, de 10 a 16 hs, me supervisa una chica que se comunica conmigo y mis padres. Recibo felicitaciones del equipo de la empresa y de las empresas donde me mandan a trabajar. La verdad qué agradezco mucho esta posibilidad laboral.



Por último agradecimiento especial a Eme, por brindarme esta posibilidad de expresarme y que pueda llegar a todos los rincones del país y también por estar pendientes de esta causa y lucha por el autismo.