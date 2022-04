Contracorriente: explantes, mujeres acuden al quirófano a sacarse sus prótesis de silicona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Cuando me vi, estaba allí, acostada en una camilla. Cirujano, anestesia, enfermero, bisturí. Fue cuando me di cuenta: lo que estaba haciendo no era tan banal. Porque no es una visita al peluquero para cambiar el look. Es una cirugía”.

Con ese relato personal sobre el día en que se puso implantes de silicona, la psicoanalista y socióloga Ingrid Gerolimich (39) empieza el recién lanzado documental “Explante”. Dirigido por ella misma, la producción capta un momento único en la historia de la cirugía plástica: nunca fue tan alto el número de mujeres que se retiran sus prótesis, sea por razones de salud o porque desean tener sus cuerpos naturales nuevamente.

En los dos casos, descubrieron que cambiarse los senos no es como modificar su peinado, sino que involucra cuestiones físicas y psicológicas complejas que muchas veces no sabían.

La cirugía estética más realizada en el mundo aún es el implante de mamas : 1,8 millones por año, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Brasil es el líder del ranking, seguido por Estados Unidos. Entretanto, las operaciones para retirar las prótesis aumentaron en un 49,5% entre 2015 y 2019.

En su consultorio el cirujano Bruno Herkenoff, de la Sociedade Brasileira de Cirugía Plástica, aseguró que “la búsqueda creció un 70% desde el inicio de la pandemia”. A su turno, el cirujano William Itikawa, referente en la operación para quitar prótesis, decidió hace dos años no colocar más implantes. “No le veo más sentido en el mundo de hoy”, puntualizó.

William es testigo del cambio de pensamiento de las mujeres que llegan a su consultorio y el 95% de las cirugías que realizan son explantes. “El aumento ocurre por un conjunto de factores, entre ellos la ‘enfermedad de la silicona’ y la aceptación cada vez mayor de las mujeres en relación a su cuerpo”, indicó.

Cuando el caso es de salud, muchas pacientes se enteran de las enfermedades por las redes sociales, cuando leen a otras mujeres quejándose de jaqueca, problemas de visión, dolores en las mamas y en el cuerpo.

La influencer Amanda Djehdian presentaba estos síntomas y algunos de sus 1,5 millones de seguidores le alertó. Ella concluyó que había algo equivocado. “Me enviaron noticias sobre el tema y me pasé la noche leyendo”, detalló. Sin embargo, cuando buscó un cirujano, fue traumático. “Él se rió, dijo que aquello no existía y que si yo me sacaba las prótesis, quedaría fea, con senos de adolescente”, explicó.

William Itikawa contó que la enfermedad existe, pero se neesitan más investigaciones. “Vemos casos diariamente, pero existen pocos estudios. Es difícil dar un diagnóstico, los síntomas no tienen relación entre ellos. Solo se sabe después de retirar el implante, cuando la paciente mejora”, reveló

Amanda lo comprobó cuando los dolores cesaron. Con relación a su apariencia actual, no tiene dudas: “Sí, estoy con senos de adolescente y mi autoestima está muy bien. Quiénes encuentran ‘defectos’ son los demás”, contó.

La psicoanalista del Núcleo de Doenças da Beleza de la Universidad Católica de Rio de Janeiro, Joana Novaes, mencionó algunos de los responsables por las presiones estéticas. “Quien controla nuestros cuerpos es el patriarcado. Para la industria de la belleza es altamente lucrativo mantenernos insatisfechas”, opinó. Para Ingrid, las mujeres siempre son juzgadas “Si no ponemos, somos descuidadas con nuestra apariencia; si sale mal, la culpa es nuestra porque somos vanidosas y superficiales”.

Entre lo que se divulga está un hecho poco conocido: de 1992 a 2006, el FDA (órgano que controla este tipo de cirugía en los EUA) prohibió implantes de silicona con fines estéticos. Actualmente, las prótesis vienen con avisos sobre el riesgo de rupturas y de un tipo de cáncer específico asociado al implante, el BIA-ALCL. “Mucho de lo que se creía, ahora está siendo cuestionado, eso es un hecho”, finalizó William.