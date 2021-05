¿Qué beneficios tiene el limón para la salud y la sangre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El limón es el complemento ideal para platos salados, postres y bebidas refrescantes. Este cítrico le da un toque ácido a tus comidas, mientras te aporta una serie de nutrientes necesarios para el organismo.

El alto contenido en agua, fibra, potasio y vitamina C del limón ofrece beneficios al sistema inmunológico y también fortalece al sistema circulatorio protegiéndote contra enfermedades cardiovasculares o problemas en la sangre.

Mejora la circulación



De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.

Asimismo, la hesperidina del limón disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico. Ambos factores están ligados a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, asegura la Sociedad Chilena de Obesidad.

Disminuye el colesterol



El buen funcionamiento de los vasos sanguíneos también depende de la cantidad de lípidos en la sangre. Cuando hay un exceso de grasas como los triglicéridos o el colesterol LDL (malo), se acumulan y se adhieren a las paredes de las arterias.



Con el paso del tiempo, este depósito de grasas, conocido como placa, se endurece, estrecha los vasos sanguíneos y limita el flujo de sangre rica en oxígeno hacia los órganos. A esta condición se le denomina aterosclerosis, indica el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de los Estados Unidos.



Para evitarte este tipo de padecimientos, es importante que mejores tus hábitos de alimentación e incluyas más limón en tus comidas. Un artículo de Cardiovascular Drug Reviews encontró que la naringenina del limón previene la acumulación de placa en las arterias.



Además, la revista médica Bioorganic and Medicinal Chemistry señala que la hesperidina del jugo de limón reduce los niveles de triglicéridos y de colesterol LDL en el torrente sanguíneo. Agrega este cítrico a tu dieta de manera balanceada.

Reduce la presión arterial



Una investigación publicada en Journal of Nutrition and Metabolism demostró que la ingesta de limón disminuye la presión arterial sistólica, especialmente si se combina con actividad física; por ejemplo, tomando agua de limón después de una caminata diaria.



Este efecto se produce gracias al aumento de las concentraciones de ácido cítrico en la sangre y la micción frecuente por estimulación del metabolismo. La Clínica Mayo menciona que las propiedades diuréticas del limón eliminan el exceso de sodio del torrente sanguíneo y, por lo tanto, bajan la presión arterial.

Previene la anemia



La Clínica Mayo advierte que la anemia causa fatiga, debilidad, taquicardia, dificultad respiratoria, dolores de cabeza, mareos, aturdimiento, piel pálida y mayor riesgo de infecciones. Sin embargo, ello puede prevenirse con alimentos ricos en vitamina C como el limón.



The British Journal of Nutrition probó que este cítrico ayuda a la absorción de hierro en el torrente sanguíneo. Intégralo a tu dieta junto con alimentos altos en vitamina A, legumbres y suplementos alimenticios recomendados por tu médico de confianza.

Evita la formación de coágulos



Un artículo de Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences concluyó que el jugo de limón tiene efectos anticoagulantes que podrían utilizarse para la prevención de la trombosis. Esta enfermedad ocurre cuando hay coágulos que bloquean los vasos sanguíneos e impiden el paso de la sangre, explica la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.



Algunas causas comunes de este padecimiento son la edad, el sobrepeso, el tabaquismo, el embarazo, las píldoras anticonceptivas, el reposo prolongado debido a hospitalizaciones o por estar sentado demasiado tiempo como en los viajes largos en auto o avión.



Investigadores de la Universidad Tokai Gakuen de Japón descubrieron que el jugo de limón previene la formación de coágulos en pasajeros de vuelos extensos, mejorando la circulación de la sangre en un 20%. Esto se debe a su alto contenido en ácido cítrico y polifenoles.



Aprovecha los beneficios de este cítrico para la sangre y mantente libre de enfermedades cardiacas.