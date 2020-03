Alimentos que tienen que estar en tu dieta para enfrentarte al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la pandemia de coronavirus es importante mantener las defensas elevadas para evitar los contagios (además de cumplir la cuarentena y tomar los recaudos pertinentes). A continuación te presentamos una guía clave para que te protejas.

1. Cítricos. Pomelos, naranjas, mandarinas, limones, todos son proveedores de Vitamina C, clave para mantener las defensas altas. Favorecen la absorción de hierro y tienen función antioxidante. Frutillas, frambuesas, mango, kiwi, melón y en hortalizas como el tomate, pimiento, brócoli, coliflor o repollito de Bruselas también proveen vitamina C.



2. Frutos secos, semillas y cereales integrales. Fuertes en Vitaminas A, C y E, fundamentales para las defensas.



3. Vegetales de colores brillantes y fuertes. Calabazas o zapallos, brócoli, espinacas y zanahorias. Aportan gran cantidad de antioxidantes y vitaminas. Los de color naranja además, betacaroteno y Vitamina C, dos expertos en cuidado del sistema inmune.



4. Legumbres. Lentejas, arvejas, porotos, habas, garbanzos. Aportan hierro, zinc y Vitamina B6 que ayuda a generar glóbulos blancos, éstos son los que nos defienden de las enfermedades.



5. Ajo. Es un antibiótico natural milenario. Sus propiedades curativas y preventivas están en su alto contenido de azufre y se recomienda el consumo diario de uno o dos dientes de ajo para mantener la salud en óptimas condiciones.



6. Yogurt. Por su alto contenido de probióticos, mantiene el sistema inmune fuerte.



7. Mariscos. Poseen altas cantidades de zinc y magnesio, colaborando con las defensas además de ser exquisitos.



8. Carnes magras, pescados y huevo. Dan proteínas de alto valor biológico y son formadoras de glóbulos blancos y rojos, aportando antioxidantes, hierro y zinc, elementos que nos protegen de virus y bacterias.



9. Miel y propóleo. Cuentan con efectos antibióticos, antisépticos y colaboran con el buen funcionamiento del sistema inmune. También se les atribuyen cualidades antimicrobianas, reconstructivas y anticancerígenas.



10. Aceite de oliva. Es considerado el oro líquido ya que se conocen tantas propiedades favorables para el organismo, que se puede decir que sirve para todo o casi todo. Controla la presión arterial y el colesterol, tiene propiedades anticancerígenas y hasta se dice que podría prevenir el deterioro mental. Respecto del sistema inmune, por ser rico en antioxidantes y nutrientes esenciales, colabora en fortalecerlo. ¡A usar oliva para todo!