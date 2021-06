Ajo y limón, ¿por qué y cómo usarlos para aprovechar sus beneficios?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Solemos decir que nada como lo natural por los múltiples beneficios para la salud y así cuidamos la ingesta de frutas, vegetales y alimentos no procesados.

Sin embargo, entre los productos naturales hay dos que tienen en común que a pesar de ser pequeños tienen la capacidad de hacernos grandes aportaciones: el ajo y el limón.

La mezcla de ambos es recomendada como un remedio casero que sirve contra males como el resfriado y el colesterol elevado. Sin embargo, ello podría tener un argumento científico. Te contamos los detalles.

¿Para qué sirve el ajo?



Fortalece el organismo

Las propiedades medicinales del ajo están registradas en textos médicos antiguos de Egipto, Grecia, Roma, China e India, dice información de la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense. “En algunas culturas el ajo fue suministrado para fortalecer e incrementar la capacidad de los trabajadores”, refiere.



Asimismo, la publicación de la biblioteca de Estados Unidos, sostiene que el ajo era recetado para los atletas olímpicos de Grecia probablemente como uno de los primeros agentes para mejorar el rendimiento.



Finalmente, el portal de información Healthline concluye: “Los científicos ahora saben que la mayoría de sus beneficios (del ajo) para la salud son causados por compuestos de azufre que se forman cuando se pica, tritura o mastica un diente de ajo”.



Previene enfermedades y retrasa el envejecimiento

Numerosos estudios demuestran su increíble potencial para la salud en casi todas las áreas del cuerpo, dice el sitio del doctor Mercola. Desde la eliminación de metales pesados hasta la prevención de numerosas enfermedades, como el resfriado común, endurecimiento de las arterias y la gangrena.



“Incluso disminuye el proceso de envejecimiento”, manifiesta la información del doctor Mercola.



Reduce el colesterol

El ajo puede reducir el colesterol total y el malo, según Healthline. Los suplementos de ajo pueden reducir hasta en 15% el colesterol total y el malo en personas con colesterol alto, indica dicho sitio de información de salud.



Cabe agregar que un solo diente de ajo, según la FDA, contiene cantidades decentes de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1.

¿Para qué sirve el limón?