Psicólogos expertos sostienen que esta la  mejor manera de enamorar a una mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La seducción humana resulta un enigma, incluso para los profesionales. Aunque hombres y mujeres suelen seguir ciertas tendencias a la hora de conquistar y ser conquistados, cada persona es un mundo y ve como atractivos diferentes aspectos en los demás.

De acuerdo con la revista 'Cosmopolitan', ciertas actividades como pedirle un favor, ver una película de terror juntos o llevar una bebida caliente en la mano son trucos psicológicos que pueden favorecer la conquista; pero, ¿es así en ambos casos?

¿Es diferente la conquista de un hombre a la de una mujer?

Según dijo Antoni Bolinches, psicólogo, sexólogo y autor del libro 'El arte de enamorar', al diario español 'La Vanguardia', el enamoramiento puede estar motivado por razones distintas en hombres y mujeres: "El amor y el enamoramiento son construcciones sociales. Son una forma de canalizar el instinto sexual. Por eso, cuando se enamora, el hombre es muy pulsional y ve a la mujer más como un sujeto erótico".

De acuerdo con la revista 'Don Juan', lo primordial es crear temas de conversación interesantes. No es recomendable hablar del clima o hacerle preguntas obvias, ya que esto es interpretado como menosprecio y condescendencia.



"Si la ve en un centro comercial o un supermercado no le pregunte si está de compras; si está en una discoteca, no le pregunte si está de fiesta; si está en un concierto, no le pregunte si le gusta la banda", se puede leer en el artículo.

Por el contrario, encuentre gustos en común o propicie una conversación en la que ella no se sienta excluida, pero que aprenda cosas nuevas. No invente que tienen las mismas aficiones. Si sale mal, va a quedar como un mentiroso y va a perder la confianza de inmediato.



"Cuando encuentre el tema en común, podrá hacer maravillas. Pase a algo específico, como una canción, un libro, un programa de televisión y no solo tendrá tema para hablar, sino que ella lo recordará", recomienda 'Don Juan'.

También funcionan los halagos, pero los que son en serio. Dígale lo que le gusta de ella de una manera natural y sincera.

El humor es uno de los aspectos más importantes a la hora de conquistar. Un estudio científico llevado a cabo por la Stanford University School of Medicine confirmó que una de las primeras cualidades que una mujer busca en un hombre es que la haga reír.



Al parecer, el cerebro de las mujeres muestra mayor actividad que el de los hombres en las regiones relacionadas con la recompensa en respuesta al humor: "Por primera vez, unos datos revelan que las diferencias de sexo en la apreciación del humor ya existen en los niños pequeños".



Además, sacarle algunas risas puede también generar una conexión especial y darle a entender que es un hombre inteligente.



Eso sí, la idea no es hacer payasadas. Deben ser comentarios bien pensados y que fluyan naturalmente con la charla.

Muestre su atracción de manera sutil: miradas de pocos segundos directamente a los ojos -y que se posen solo por instantes en su boca-, roces suaves y de corto tiempo entre sus manos, sonrisas pícaras y ese tipo de actos suelen ser captados e interpretados como gusto. El arte está en la sutileza.



"Curiosamente, llegados a este punto, si nota que te gusta, tienes más posibilidades de que tú le gustes a ella. Existe un curioso fenómeno psicológico que consiste en que, si creemos que le gustamos a alguien, esa persona nos gustará más", explica el diario 'El Español'.

¡Cosas que nunca debe hacer! El respeto fundamental



No la observe con deseo en un contexto inapropiado y si ella no ha expresado interés romántico aún. Las miradas al escote o a los glúteos son incómodas e irrespetuosas si ella no lo desea.



No sea arrogante o grosero. Ese mito de que a las mujeres les gusta que las traten mal es eso, un mito. No demerite sus logros y no la haga menos por no saber algo que usted sí, por ejemplo.



No la trate con brusquedad. Conquistar, como cualquier interacción social, requiere de consideración y de ciertos límites físicos que jamás debe cruzar. El maltrato físico, o incluso los 'juegos de manos', pueden generar que ella lo vea como peligroso y no como un hombre confiable. Recuerde, el respeto ante todo.