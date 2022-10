Se enteró de que su esposo aún amaba a su ex, optaron por el poliamor y hoy viven juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La historia se sitúa en la ciudad de Tirupati del distrito Chittoor, en el estado de Andhra Pradesh al sur de la India, donde el creador de contenido Kalyan y a su esposa Vimala decidieron incluir a su ex y viven una relación poliamorosa.

Kalyan, antes de estar casado, tuvo una relación con la conocida influencer Nithya Sree, pero según contó el medio local 'India Times', terminaron debido a la lejanía que había entre ellos,

¿Cómo surgió todo?

Con el tiempo, Vimala notó que su esposo no estaba tan feliz y andaba siempre de mal humor. Preocupada por la situación, se enteró que su marido aún seguía enamorado de su ex y no dudó en contactarse con ella para incluirla en su vínculo.

De hecho, todo va tan en serio que Kalyan a través de su Twitter @khaarbeqaraar dio a conocer una foto en la que disfruta de su boda. Allí aparece junto a su primera esposa y la nueva integrante de su corazón, Nithya Sree.

Foto: @khaarbeqaraar

Como era de esperarse, la publicación generó comentarios en las redes sociales, unos a favor y otros en contra. Mientras algunos internautas apoyan esta manifestación de amor, otros quedaron impactados y aseguraron que “no harían lo mismo”.

¿Qué son las relaciones poliamorosas?

“Ser poli significa que puede tener más de una relación a la vez, con el completo apoyo y confianza de todas las parejas implicadas” y es por eso que la palabra poligamia significa literalmente "muchos amores" (en latín), de acuerdo con el medio ‘BBC’.

Foto: Pixabay

Las primeras investigaciones sobre el estilo de vida poliamoroso tardaron décadas en publicarse. "Ponen en entredicho valores fundamentales de la gente y además no hay una sola manera de ser 'poli'. Lo único que todos ellos tienen en común es la apertura, comprensión, confianza y aceptación de todas sus parejas", dijo Terri Conley, de la Universidad de Michigan (EE.UU.), al medio citado.

A pesar de que el reconocimiento legal para el poliamor puede ser algo largo, es una realidad que ya viven Kalyan, Nithya Sree y Velma,