Dos parejas poliamorosas decidieron convivir y tienen hijos sin identificar quién es el padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos matrimonios poliamorosos compuestos por Taya y Sean Hartless y Alysia y Tyler Rogers se conocieron por internet, entablaron una relacion amorosa y tres años más tarde se fueron a vivir juntos a un mismo hogar.

Si la situación hasta aquí ya puede resultar extraña para muchos pero hay otro condimento: poco tiempo después de convivir decidieron tener dos hijos entre los cuatro.

Ambas mujeres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo y ninguno de los cuatro se preocupó por saber quién era el padre biológico de cada uno de los bebés.

Las dos parejas tenían un hijo cada una por separado y esos niños les dicen papá a los dos hombres y mamá a las dos mujeres. Taya y Alysia ya dieron a luz los nuevos vástagos y todo indica que identificarán a los adultos de la misma forma.

Los Hartless y los Rogers se conocieron en 2019 a través de internet en busca de aventuras así que decidieron conocerse también en persona. Si bien señalan que al principio les costó admitir que sentían cosas por el otro, la atracción fue de los cuatro y a primera vista.

Taya aseguró al South West News Service que llevan adelante "una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa". Una de las reglas que tienen es que ninguno de los cuatro ve a otras personas fuera de su hogar al tiempo que mantienen una relación “no jerárquica”.

El día a día

En el idea de las estas parejas está tener una cita cuádruple al mes y algunas individuales de vez en cuando.

Cada una de las mujeres tiene su propia habitación y los hombres rotan noche a noche.



Taya es la única del cuarteto que se queda en casa cada día y cuida a todos los pequeños.



Pese a que algunos integrantes de su círculo íntimo no entendieron esta particular forma de vivir el amor, los cuatro recibieron el apoyo de la mayoría de sus seres queridos.



“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, confesó Taya.