El saludo del rey Carlos III y la princesa Ana el día de la coronación muestra la complicidad de los hermanos

La Nación (GDA)

Es de público conocimiento que los integrantes de la familia real británica estuvieron envueltos en suficientes escándalos pero hay ciertas relaciones que se mantienen intactas, como si el tiempo no hubiese pasado y aún fueran esos niños pequeños que corrían por los jardines del palacio de Buckingham. La vida de Carlos III y su hermana menor, la princesa Ana, cambió radicalmente cuando su madre, la difunta reina Isabel, se puso la corona.

A pesar de todas las internas y dramas familiares, después de 70 años, los hermanos siguen manteniendo un vínculo muy fuerte y especial. Al menos, eso fue lo que dejó entrever un documental que estrenó semanas atrás la BBC en el que capturó un momento muy divertido que vivieron ambos el día de la coronación.

En el último mes del 2023, la BBC estrenó el documental, Charles III: The Coronation Year (Carlos III: el año de la coronación) el cual reveló datos de los últimos días de la reina Isabel y mostró la intimidad de la coronación de Carlos y Camilla Parker Bowles, que se realizó el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, y marcó un acontecimiento histórico en el calendario de la realeza británica. Las cámaras mostraron escenas que normalmente no suelen verse públicamente, entre ellas el divertido intercambio entre los hijos mayores de Lilibet y el Príncipe Felipe.

En un fragmento del documental que se viralizó en la red social X se pudo ver el íntimo y descontracturado momento que tomó lugar antes de la coronación del rey. Lista para la ceremonia, la princesa Ana llegó a la habitación en la que su hermano se preparaba. Lejos de saludarlo de una manera “convencional”, le dijo: “Hello, old bean”, lo cual podría traducirse al español como “hola, viejito”.

„Hello, Old Bean.“ 😁



- Princess Anne



🎥 BBC pic.twitter.com/T519USaHrq — ChristinZ (@ChristinsQueens) December 26, 2023

Él, sin cuestionar sus palabras, le dio un beso en la mano y se rieron juntos. De esta manera dejaron en evidencia no solo su complicidad, sino también su apoyo y acompañamiento mutuo. Sin dudas fue una escena que no se vería en público, dados los protocolos, pero que mostró parte de lo que sucede en la intimidad.

Carlos y Ana supieron forjar una fuerte relación desde una temprana edad. La misma también se plasmó en The Crown, la serie de Netflix, donde se pudo ver el vínculo entre los hermanos, el cual -a pesar de todo el drama que giraba en torno a la familia- hizo que se convirtieran en confidentes y se acompañaran mutuamente.

A sus 73 años, la única hija mujer de la difunta reina Isabel, se mantiene más activa que nunca. Incluso en 2022, fue elegida como la “royal más trabajadora” del año, puesto que realizó 214 actos oficiales de la casa real.

En los últimos días, en tanto, estuvo, junto a su marido Timothy Laurence en Sri Lanka, en el marco de la conmemoración de los 75 años de relaciones bilaterales entre ambos países. Simpática y divertida como siempre, Ana tuvo una grata experiencia y representó a la corona británica de la mejor manera.